Mourinho avalia dois jogadores do Real Madrid antes da decisão decisiva

José Mourinho, técnico do Real Madrid, decidiu submeter alguns jogadores do time a uma avaliação durante a fase de preparação para a nova temporada, a fim de definir o destino deles: se permanecerão no clube ou serão emprestados.

Está previsto que a equipe passe por exames médicos no próximo dia 13 de julho, e, em seguida, terão início todos os preparativos.

Os jogadores que participam da Copa do Mundo se juntarão ao time gradualmente, dependendo da data de término de suas participações no torneio, e ainda não foi decidido se haverá um campo de treinamento fora de Madri.

O jornal “As” informou que José Mourinho já tem várias ideias sobre seus planos para o time, sendo que uma delas diz respeito diretamente a dois jovens jogadores: Thiago Pietarš (18 anos) e Franco Mastantono (18 anos).

Em ambos os casos, o técnico deseja observá-los e avaliá-los antes de decidir se os manterá no clube ou se os emprestará; assim, os dois terão uma oportunidade.

Mourinho acredita que é melhor encontrar uma solução para os jovens jogadores que não terão muitas oportunidades na equipe principal. Para ele, o simples fato de estarem no elenco atrapalha o desenvolvimento deles, e ele acredita que eles precisam de tempo de jogo suficiente para continuarem crescendo.

Mourinho está impressionado com Bitarch

Mas Mastantuno e Pitarch são casos excepcionais. O técnico demonstrou grande admiração por Pitarch no final da temporada com o Real Madrid, e Mastantuno estava entre os jogadores que ele acompanhou quando este se destacou no River Plate, independentemente de seu desempenho em seu primeiro ano na Europa.

Foi Arbeloa quem deu a Tiago Pitarch a oportunidade de estrear pelo time. Ele jogou apenas um minuto na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, que terminou com a vitória de sua equipe por 1 a 0 sobre o Benfica, comandado por Mourinho.

Desde então até o final da temporada, Pitarch foi titular em 11 partidas, jogando os 90 minutos completos em 10 delas, além de ter entrado como reserva em outras cinco partidas.

O jogador formado na base do clube disputará o Campeonato Europeu Sub-19 no País de Gales nos próximos dias e, embora não haja relatos de que tenha recebido ofertas para sair, ele pretende explorar todas as suas opções para convencer Mourinho a mantê-lo no time.

Situação diferente para Mastantono

A situação de Mastantono é diferente, já que o Real Madrid está empenhado em proteger o enorme investimento que fez para contratá-lo, tendo pago 63,2 milhões de euros ao River Plate pelos seus direitos.

O Paris Saint-Germain também demonstrou interesse no jogador. No entanto, a temporada do argentino não correspondeu às expectativas, já que aquele habilidoso ponta que impressionou a todos no Campeonato Argentino ficou fora de cena e, como era de se esperar, foi excluído da lista da Copa do Mundo depois de estar prestes a se juntar à seleção de Scaloni.

Mastantuno não pode reclamar da falta de oportunidades. Chabi Alonso apostou nele, ciente de que se tratava de um investimento para o clube, desde o início de seu projeto. Ele foi titular em 9 das primeiras 11 partidas da temporada, deixando jogadores titulares como Rodrigo e Ibrahim Díaz no banco de reservas. Chegou até a jogar mais do que Vinícius naquela época, mas o entusiasmo inicial logo esfriou.

Mastantuno foi inscrito no time do Castilla na temporada passada para abrir espaço no time principal, e essa possibilidade continua em aberto nesta temporada, mas agora cabe a Mourinho avaliar o papel dele e o de Thiago Pitarch.