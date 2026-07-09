Mourinho assume o caso de Valverde... e resolve a questão da braçadeira de capitão

José Mourinho, o novo técnico do Real Madrid, aguarda ansiosamente o retorno de todos os seus jogadores, especialmente do uruguaio Fede Valverde, em preparação para a nova temporada.

O jornal “Marca” informou que Mourinho assumirá pessoalmente a responsabilidade de resolver a situação que causa preocupação no Real Madrid e que ainda permanece em aberto após a Copa do Mundo.

O clube real esperava que a participação na Copa do Mundo, após uma temporada difícil que terminou com o clube sendo questionado após o incidente envolvendo seu companheiro de equipe Aurélien Tchouaméni, ajudasse a acalmar os ânimos, mas isso não aconteceu.

Além disso, Valverde se envolveu em uma polêmica com a seleção do Uruguai durante a Copa do Mundo e não conseguiu acalmar o alvoroço em torno dele durante o que provavelmente será sua temporada mais difícil.

Desde 27 de junho, quando o Uruguai foi eliminado da Copa do Mundo na fase de grupos após a derrota para a Espanha, Valverde está de férias.

E o jornal acrescentou: “É uma oportunidade para o capitão do Real Madrid descansar e relaxar antes de retornar a Valdebebas para um novo começo. Esse é o desejo do jogador: virar a página do passado, livrar-se das consequências da polêmica em que se envolveu e concentrar-se na nova temporada sem olhar para trás”.

Para isso, ele encontrará um aliado em Mourinho, que marcou um encontro com seu capitão para esclarecer as coisas e ajudá-lo a recuperar seu melhor nível.

Conforme informou o jornal “Marca”, Valverde é considerado um jogador fundamental na escalação de Mourinho, que espera que ele seja seu capitão titular no final de julho, já que o técnico não pretende tirar-lhe a braçadeira de capitão.

O técnico espera que essa confiança ajude Valverde a superar tudo o que aconteceu e a trazê-lo de volta à equipe após uma temporada repleta de polêmicas.

A polêmica começou quando ele foi apontado como um dos responsáveis pela saída do ex-técnico Xabi Alonso, mas foi Vinícius Júnior quem mais sofreu críticas; ele admitiu que não se dava bem com o técnico, mas o mesmo aconteceu com Valverde.

Com a queda nos resultados, a tensão que pairava sobre o dia a dia em Valdebebas afetou negativamente Valverde e atingiu seu auge na briga entre ele e Chouameni, que terminou com o uruguaio sendo levado ao hospital devido a um ferimento na cabeça.

Com a ameaça de ter a braçadeira de capitão retirada e até mesmo de ser vendido, Valverde deixou o Real Madrid para disputar a Copa do Mundo, mas também não encontrou paz com a seleção uruguaia; pelo contrário, a tensão em torno do técnico da seleção, Marcelo Bielsa, voltou a colocá-lo no centro das atenções.

De acordo com alguns meios de comunicação uruguaios, alguns dos principais jogadores da equipe (incluindo Valverde) reclamaram dos treinos exaustivos na Copa do Mundo (após uma temporada desgastante) e das longas sessões de vídeo a que Bielsa submetia a equipe.

A eliminação do Uruguai na fase de grupos fez com que toda a tensão acumulada explodisse, e Valverde dirigiu-se à torcida com uma declaração na qual afirmou: “Assumo a responsabilidade pelo fracasso e sei que não estive à altura da responsabilidade. Mas, sob nenhuma circunstância, desistirei de representar meu país, mesmo que isso me custe a vida”.

Assim, Valverde encerrou mais um capítulo tenso em uma temporada que todos querem esquecer, e agora é hora de recarregar as energias, clarear a mente e conversar com Mourinho para começar uma nova vida.







