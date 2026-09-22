Fran Soto, presidente do comitê técnico de arbitragem da Espanha, enviou uma mensagem clara aos treinadores dos clubes, pedindo que demonstrem respeito e empatia com os árbitros, em meio à continuidade da polêmica que se seguiu ao dérbi da capital entre Atlético de Madrid e Real Madrid.

A reunião do comitê de treinadores, realizada nesta terça-feira, na cidade de Las Rozas, atraiu grande atenção, especialmente diante dos desdobramentos dos acontecimentos polêmicos registrados no último confronto do dérbi.

Fran Soto participou da reunião na qualidade de presidente do comitê técnico de arbitragem, ocasião em que ressaltou a importância de respeitar a figura do árbitro, convocando os treinadores a demonstrarem "empatia, na condição de responsáveis por suas equipes", com o objetivo de continuar trabalhando para humanizar a imagem do árbitro e reforçar que ele é parte integrante do sistema do futebol.

Ausência de Mourinho na reunião

A reunião contou com a presença de vários treinadores de clubes da primeira divisão espanhola, entre eles Hansi Flick, que saiu rapidamente para chegar ao treino vespertino de sua equipe, além de Diego Simeone e Edin Terzic.

Também estiveram presentes representantes de clubes da segunda divisão, além de treinadores que atualmente não estão vinculados a nenhuma equipe, como Eder Sarabia e Marcelino García Toral.

Em contrapartida, vários nomes de destaque faltaram à reunião, a começar por Manuel Pellegrini e José Mourinho, que foi a ausência mais notória, além de José Bordalás, segundo o que noticiou o "Marca".

Apesar da ausência de Mourinho na reunião, suas declarações após o dérbi de Madrid ainda estão presentes no clima do debate, depois de ter dirigido críticas diretas ao árbitro Ortiz Arias.

Resposta indireta a Mourinho

Em meio à discussão sobre a relação entre treinadores e árbitros, os representantes da classe arbitral ressaltaram a natureza das pressões a que estão submetidos.

Essa mensagem surge na esteira da polêmica provocada pelas declarações de Mourinho após o dérbi, momento em que dirigentes da liga espanhola pediram que todas as partidas e árbitros sejam tratados com o mesmo grau de importância.

Nesse contexto, Víctor Martín Ortega, presidente do gabinete da liga espanhola, ressaltou que "as dez partidas de cada rodada, e os dez árbitros que as dirigem, têm a mesma importância".

Essa mensagem é entendida como um lembrete indireto às declarações de Mourinho, nas quais ele criticou a falta de experiência internacional de Ortiz Arias.

Mourinho havia atacado com força o comitê de arbitragem após o dérbi, e o treinador português ironizou, dizendo: "Quero parabenizar o comitê de arbitragem que escolhe os árbitros. Primeiro, é estranho que notícias tenham vazado semanas antes indicando a escolha deste árbitro para dirigir esta partida, pois normalmente os árbitros são escolhidos na mesma semana em que a partida é disputada".

E acrescentou: "Depois vem a escolha desta combinação, um árbitro de vídeo assistente que tem uma história estranha com o Real Madrid repetidas vezes, ao lado de um árbitro fraco e com pouca experiência, que só dirigiu partidas pequenas. Coitado do comitê de arbitragem, cometeram um erro, que coitados".

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Comitê de arbitragem recua da denúncia contra o treinador

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", a associação dos árbitros espanhóis de futebol, em cooperação com a diretoria jurídica do comitê técnico de arbitragem, estudava apresentar uma denúncia ao comitê de disciplina sobre as declarações de Mourinho após o fim do dérbi, e encaminhá-la à diretoria vinculada à federação espanhola de futebol a fim de abrir um processo que poderia terminar com a imposição de uma punição ao treinador português do Real Madrid.

O jornal apontou que a associação dos árbitros decidiu, ao final, e após deliberações que se estenderam por todo o dia de segunda-feira, descartar a apresentação da denúncia.

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