Morte de uma lenda da Inglaterra após luta contra o câncer

O ícone do futebol inglês, Kevin Keegan, faleceu aos 75 anos, após uma breve batalha contra a doença.

De acordo com o jornal britânico “Daily Mail”, o ícone da seleção inglesa havia sido diagnosticado com câncer de estômago em estágio IV no último mês de janeiro, após ser internado devido a dores abdominais.

Keegan construiu sua brilhante carreira nas fileiras do Liverpool durante uma trajetória repleta de sucessos como jogador, tendo disputado 63 partidas pela seleção inglesa, além de ter treinado posteriormente os clubes Fulham e Manchester City.

O falecido técnico levou o Newcastle United à promoção para a Premier League durante a primeira de suas duas passagens pelo St. James’ Park, e esteve muito perto de conquistar o título do campeonato, antes que o Manchester United o levasse.

A família do falecido astro divulgou um comunicado oficial, afirmando: “É com profunda tristeza e pesar que anunciamos o falecimento de Kevin Keegan aos 75 anos”.

E acrescentou: “O ex-jogador e ex-técnico da seleção inglesa vinha lutando contra o câncer e estava cercado por sua esposa e filhas em seus últimos momentos”.

O comunicado continuou: “Kevin, duas vezes vencedor da Bola de Ouro, era um marido, pai e avô muito querido. A família gostaria de agradecer à excelente equipe médica de Kevin por todo o apoio prestado”.

A família concluiu o comunicado dizendo: “Este é um momento extremamente doloroso e difícil para todos, e ela pede que lhe seja concedido o espaço e a privacidade necessários”.

Um comunicado anterior divulgado pela família em janeiro deste ano indicava que Keegan havia sido internado devido a sintomas abdominais persistentes.

O comunicado divulgado na ocasião acrescentava: “Esses exames e investigações médicas revelaram o diagnóstico de câncer, pelo que Kevin passará a receber tratamento”.

Em declarações públicas feitas em maio passado, durante sua primeira aparição pública desde o diagnóstico de câncer, Keegan informou que está respondendo bem ao tratamento, após receber garantias de que: “Temos um médico renomado que segue esse novo método para combater a doença de que você sofre”.

Ao falar sobre o médico responsável pelo tratamento, Keegan disse: “Ele era torcedor do Liverpool, e foi por isso que fui encontrá-lo; eu sabia muito bem que nunca estaria sozinho nessa jornada, se é que vocês me entendem”.

O falecido astro teve uma carreira notável, que começou no Scunthorpe United antes de se transferir para o Anfield, reduto dos Reds, onde conquistou três títulos da Primeira Divisão Inglesa, uma Copa da Europa e duas Copas da UEFA.

Em 1977, Keegan se transferiu para o Hamburgo, da Alemanha, onde foi eleito o melhor jogador da Europa por dois anos consecutivos, em 1978 e 1979, conquistou o título da Bundesliga e chegou à final da Copa da Europa em 1980.

Em 1999, Keegan assumiu o comando técnico da seleção da Inglaterra, sucedendo ao técnico Glenn Hoddle, mas apresentou sua demissão em 2000, após uma participação decepcionante no Campeonato Europeu e a derrota para a seleção da Alemanha na última partida disputada no antigo Estádio de Wembley.

Posteriormente, o técnico inglês comandou o Fulham e o Manchester City, levando ambos à promoção para a Premier League.

O falecido lendário Kevin Keegan marcou 204 gols em 592 partidas disputadas ao longo de sua carreira profissional repleta de conquistas, defendendo seis clubes diferentes.