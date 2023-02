Morrinhos x Goiás ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Goiano

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (15), pela 11ª rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Goiás visita o Morrinhos na noite desta quarta-feira (15), no estádio João Vilela, às 19h30 (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Goiano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Na décima posição com 8 pontos, o Morrinhos entra em campo precisando vencer para escapar da possibilidade do rebaixamento. Caso perca ou empate, o time terá que torcer por um tropeço do Grêmio Anápolis.

O Goiás, por sua vez, já está classificado às quartas de final do estadual e é o líder do estadual, com 23 pontos. Agora, o Esmeraldino busca o triunfo para encerrar a primeira fase como a melhor campanha.

Escalações

Escalação do Morrinhos: Marcos Daniel; Denilson, Wallinson, Allef e Danillo Ribeiro; Cristian (Roger Goiano), Hugo e Roniel; Nathan, Caíque e Marcus Vinícius.

Escalação do Goiás: Tadeu, Apodi, Lucas Halter, Sidimar, Sander, Zé Ricardo, Willian Oliveira, Kauan, Vinicius, Nicolas e Alesson.

Desfalques

Goiás

Sem desfalques confirmados.

Morrinhos

Sem desfalques confirmados.

Quando é?