Moratti: Messi recusou meio bilhão para se aposentar no Barcelona!

Massimo Moratti, ex-presidente do clube italiano Inter de Milão, revelou uma tentativa excepcional que fez em 2012 para contratar Lionel Messi, quando o craque argentino estava nas fileiras do Barcelona, afirmando que apresentou uma proposta no valor de 500 milhões de euros para convencê-lo a se transferir para o clube italiano.

Segundo o jornal catalão "Sport", Moratti relembrou os detalhes de sua tentativa de contratar Messi, esclarecendo que a proposta gigantesca sequer chegou à fase de negociação, depois que o craque argentino se recusou a conhecer seus detalhes desde o início.

Moratti disse: "Fiz uma loucura em 2012, apresentei a Messi uma proposta no valor de 500 milhões de euros. Naquele ano esse número era uma loucura, e enviei o vice-presidente do Inter a Barcelona para negociar, mas Messi nem sequer abriu a carta, e não soube o valor da proposta. Ele a recusou sem conhecer os detalhes".

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O ex-presidente do Inter acrescentou que Messi foi decisivo em sua postura sobre seu futuro, depois de conseguir entrar em contato com ele pessoalmente, dizendo: "Agradeço seu interesse por mim, mas quero me aposentar no Barcelona".

Moratti explicou que estava ciente do desejo de Messi de permanecer no clube catalão, mas tentou seduzi-lo com dinheiro, sem que sua tentativa tivesse sucesso, já que o craque argentino continuou apegado à ideia de ficar no Barcelona.

Messi só deixou o Barcelona forçadamente em 2021, quando se transferiu para o Paris Saint-Germain em uma transferência livre, após o clube não conseguir renovar seu contrato por causa de sua crise financeira, antes de se transferir posteriormente para o clube americano Inter Miami, fracassando em realizar o sonho de se aposentar com a camisa do Barça.

Messi havia passado a maior parte de sua carreira no Barcelona, tornou-se o melhor da história do clube e o conduziu a diversos títulos, entre eles a Liga dos Campeões da Europa em 2015, dentro de um famoso trio ofensivo ao lado de Luis Suárez e Neymar.

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