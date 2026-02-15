Monaco x PSG: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Champions League 2025/26

Monaco e PSG se enfrentam nesta terça-feira (17), às 17h (de Brasília), no Estádio Louis II, em Mônaco, pelo primeiro jogo dos play-offs da Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do HBO Max (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

O Monaco chega para os play-offs após ficar na 21ª colocação da fase de liga, somando duas vitórias, quatro empates e duas derrotas. Pelo Campeonato Francês, o time vem de vitória sobre o Nantes por 3 a 1, mas ocupa apenas o oitavo lugar com 31 pontos.

Já o PSG, atual campeão da Champions League, ficou apenas na 11ª colocação da fase de liga e foi para os play-offs. A equipe faz uma temporada muito irregular e está na segunda colocação do Campeonato Francês, com 51 pontos. Em sua última partida, o time de Luis Enrique foi derrotado, fora de casa, pelo Rennes por 3 a 1.

A partida promete ser equilibrada, com uma rivalidade local em jogo. O favoritismo do confronto está do lado do PSG, mas o Monaco vai brigar pela vaga nas oitavas de final.

Monaco: Kohn; Vanderson, Kehrer, Faes e Caio Henrique; Zakaria, Camara, Adingra e Golovin; Balogun e Biereth. Técnico: Sebastien Pocognoli.

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha e João Neves; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Desfalques

Monaco

Minamino, Salisu, Ouattara e Pogba seguem de fora por lesão.

PSG

Os lesionados Fabián Ruiz e Ndjantou ficam de fora.

Quando é?

Data: terça-feira, 17 de fevereiro de 2026

terça-feira, 17 de fevereiro de 2026 Horário: 17h (de Brasília)

17h (de Brasília) Local: Estádio Louis II - Fontvieille, Mônaco

