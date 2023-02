Monaco x Bayer Leverkusen ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (23), pelo jogo de voltada segunda fase da Liga Europa; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo a classificação para as oitavas de final, Monaco e Bayer Leverkusen voltam a se enfrentar na tarde desta quinta-feira (23), às 14h45 (de Brasília), no Stade Louis II, pelo jogo de volta da segunda fase da Liga Europa. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.a

Como venceu o primeiro jogo por 3 a 2 fora de casa, o Monaco precisa apenas de um empate para se classificar, enquanto o Bayer Leverkusen precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para a prorrogação ou uma vitória de no mínimo dois gols para garantir a vaga às oitavas de final.

A equipe alemã disputa a Europa League após ter ficado em terceiro lugar do Grupo B da Champions League, com apenas cinco pontos (uma vitória, dois empates e três derrotas), enquanto o Monaco terminou a primeira fase da Liga Europa na vice-liderança do Grupo H, com 10 pontos. Foram três vitórias, um empate e duas derrotas.

Em sete jogos disputados entre as equipes, o Monaco registra quatro vitórias, contra apenas uma do Bayer Leverkusen, além de dois empates.

Prováveis escalações

Bayer Leverkusen: Hradecky; Frimpong, Tapsoda, Tah, Bakker; Andrich, Palacios; Adli, Wirtz, Amiri; Schick.

Monaco: Nubel; Matsima, Disasi, Sarr, Henrique; Diatta, Fofana, Camara, Golovin; Ben Seghir, Ben Yedder.

Desfalques

Bayer Leverkusen

Charles Aranguiz trata distensão na panturrilha, assim como Andrey Lunyov com dores nas costas e Patrik Schick com uma lesão na virilha.

Monaco

Kevin Volland apresenta lesão no tornozelo.

Quando é?