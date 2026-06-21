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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Traduzido por

Mohamed Nour, dirigindo uma mensagem a Al-Dosari: Não te vi!

Espanha x Arábia Saudita
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S. Al-Dawsari
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Mensagem inflamada que deixa o Torindo boquiaberto

Mohamed Nour, lenda do Al-Ittihad e da seleção saudita, fez questão de enviar uma mensagem a Salem Al-Dossari, após sua atuação chocante na noite da derrota para a Espanha (0 a 4), na segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.

Al-Dosari vem sofrendo críticas ferrenhas desde o último confronto contra o Uruguai, no qual a Seleção Saudita empatou em 1 a 1, e a situação se manteve após o choque contra a Espanha.

Nour publicou uma série de vídeos em sua conta no “Snapchat” para falar sobre a partida entre a Arábia Saudita e a Espanha, dizendo: “Onde você está, Salem? Não te vi durante toda a partida. Por que você não jogou?”.

Leia também... Al-Dosari após o choque contra a Espanha: A Arábia Saudita é uma das melhores seleções do mundo!

Ele acrescentou: “Você não deve se deixar abalar pelas críticas; deveria ter dado tudo de si e mostrado seu nível normal contra a Espanha”.

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Sobre o desempenho geral, Nour concluiu: “Sinto que os jogadores da seleção saudita estavam com medo, e alguns deles temiam sofrer uma drible embaraçosa”.

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