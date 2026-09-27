Mohammed Noor, ex-astro da seleção da Arábia Saudita, fez um alerta sobre o futuro de Abdullah Al-Hamdan com a equipe, depois de criticar a decisão do técnico grego Georgios Donis de deixá-lo fora do time titular, considerando que essa escolha pode deixar impactos negativos no estado psicológico do atacante saudita, que atravessa um período difícil desde o confronto contra o Kuwait.

Durante suas declarações no programa "Nadina", Noor afirmou que Al-Hamdan precisa de apoio psicológico e de recuperar a confiança, especialmente após as fortes pressões a que foi submetido depois da partida contra o Kuwait, ressaltando que lidar com ele nesta fase exige um grande cuidado.

O ex-astro do Al-Ittihad explicou que esperava a participação de Al-Hamdan como titular no confronto contra Omã, ao lado de Firas Al-Buraikan, considerando que essa opção daria ao atacante uma nova oportunidade de provar suas capacidades e contribuir na trajetória da seleção saudita na Copa do Golfo Arábico "Golfo 27".

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Noor apontou que a exclusão de Al-Hamdan do time titular pode aumentar seu sofrimento psicológico, diante das críticas às quais foi submetido no período recente, afirmando que o jogador precisa que lhe deem confiança, em vez de aumentar as pressões sobre ele em um momento delicado do torneio.

Noor destacou a importância de lidar com Al-Hamdan de maneira psicologicamente adequada, apontando que as opções disponíveis para a seleção saudita na posição de centroavante são limitadas e não permitem abrir mão de qualquer jogador sem levar em conta suas circunstâncias e seu estado moral.

Ele encerrou suas declarações afirmando que a Arábia Saudita conta atualmente com apenas três atacantes sauditas, que são Firas Al-Buraikan, Abdullah Al-Hamdan e Abdullah Al-Salem, o que torna a manutenção da prontidão de todos os elementos ofensivos algo necessário para Donis antes de dar continuidade à trajetória no torneio.