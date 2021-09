Mohamed Daramy: jóia do Ajax tem Marcus Rashford como referência para evoluir

O jovem de 19 anos é comparado à Sadio Mané após impressionar com o sua velocidade e ritmo no Ajax

Até agora, não há muito a dizer sobre a capacidade do Ajax de formar jogadores de futebol talentosos por meio das suas categorias de base, mas os gigantes holandeses também tendem a se destacar na compra de jovens jogadores de outros países para moldá-los no ambiente do time principal.

Antony parece ser o mais recente a seguir esse caminho, o ponta brasileiro assinou com o Ajax aos 20 anos, antes de impressionar tanto nos últimos 18 meses. Boatos sugerem que o Real Madrid, Manchester City e Chelsea estão interessados ​​no atacante.

E, enquanto os campeões da Eredivisie se preparam, ou não, para se despedir de seu mais recente sucesso, o Ajax está apenas começando uma jornada semelhante com um jogador que pode muito bem ajudar a preencher o lugar de Antony quando ele eventualmente partir.

O time holandês pagou inicialmente 12 milhões de euros (cerca de R$ 75 milhões) para contratar Mohamed Daramy do FC Copenhague, ainda no final de agosto - um sinal claro de que eles acreditam que o jovem atacante tem potencial para chegar ao topo.

"Temos grandes expectativas", foram as palavras do diretor de futebol do Ajax, Marc Overmars, após a conclusão do negócio de um jogador que muitos compararam a Sadio Mané pelo seu ritmo, velocidade e cada vez mais suas habilidades na frente do gol.

Os primeiros sinais também são bons, Daramy em apenas duas partidas com a camisa do Ajax, marcou um gol e uma assistência na goleada por 9 a 0, diante do Cambuur.

Para aqueles que seguiram a carreira do atacante até agora, Daramy impressionar nas partidas não é nenhuma surpresa.

Apesar de não ingressar na base do Copenhague até chegar aos sub-14 - escolhendo-os ao invés do rival, Brondby, depois de começar sua carreira com o clube de sua cidade natal, o Hvidovre - Daramy logo começou a dominar o clube da capital em nível de faixa etária.

Aos 15 anos, ele já era o protagonista do sub-17 do Copenhague e, quando fez 16 anos, já estava batendo na porta do time titular.

A estreia aconteceu em setembro de 2018, e ele não decepcionou, marcando um gol contra o Viby IF na Copa da Dinamarca, para aos 16 anos e 263 dias, se tornar o mais jovem artilheiro da história do FC Copenhague.

"Mohamed tem um talento extraordinário com grande velocidade, fortes no mano a mano e uma boa ameaça de gol", disse o então técnico Stale Solbakken, que integrou ainda mais o jovem ao seu time durante a campanha de 2018/19 antes de torná-lo um jogador completo.

Daramy conseguiu sete gols e quatro assistências ao longo da temporada 2019/20, com um destaque indiscutível logo no final, quando o jovem enfrentou seu amado Manchester United nas quartas de final da Europe League.

"Acho que ele tem 10 camisas do United em casa e costuma usá-las nos treinos", brincou o companheiro de equipe Jonas Wind na preparação para a eliminatória, o próprio Daramy ansioso para seguir os passos de seu herói Red Devils, Cristiano Ronaldo.

"Quando eu era jovem, Cristiano Ronaldo era o meu grande ídolo", disse ele à Ajax TV. "Quando criança, era fã do Manchester United."

"Agora (Marcus) Rashford é meu ídolo. Eu o acompanho desde que ele fez sua estréia e acho que meu jogo é semelhante nessa idade."

Essas semelhanças são claras, com a disposição de Daramy de driblar de sua posição favorita no lado esquerdo da linha de ataque, que lembra Rashford no seu melhor momento, enquanto ambos foram apontados como potenciais centroavantes no futuro.

"Daramy é rápido como um relâmpago", explicou o ex-Ajax e meio-campista dinamarquês, Soren Lerby, ao De Gelderlander após a chegada do jovem na Johan Cruyff Arena. "Ele é um ala criativo. Jovem e talentoso, mas você também ouve bons relatos de que ele quer trabalhar duro para seus companheiros de equipe."

Embora essa combinação de talento e trabalho árduo seja o que quase todos os treinadores procuram dos jovens jogadores em campo, existem inúmeras histórias de jogadores que se distraem com questões fora do campo ou quando clubes maiores começam a mostrar interesse.

Daramy certamente tem seus interesses fora do jogo, isso porque, ele venceu o campeonato da Copa #StayAndPlay da EA Sports, durante as primeiras semanas da quarentena forçada pelo coronavírus. Ele venceu jogadores de 19 outros clubes, incluindo Trent Alexander-Arnold, João Felix e Vinícius Jr, em um torneio beneficente do Fifa 21.

Mas em grande parte ele manteve o foco, apesar de relatos de que nomes como Liverpool, Manchester City, Milan e Borussia Dortmund monitoraram seu progresso nos últimos dois anos.

No passado, o RB Leipzig estaria considerando contratá-lo, quando Timo Werner deixou o clube pelo Chelsea. Enquanto o Copenhagen chegou a confirmar que as negociações com o Club Brugge haviam começado no início de agosto, apenas para o acordo ser desfeito antes de o Ajax intervir.

Daramy, no entanto, levou tudo a sério, contribuindo com três gols e três assistências em seus últimos cinco jogos pelo time dinamarquês - antes de se tornar o segundo jogador mais caro já vendido por um time da Dinamarca, atrás do adolescente Kamaldeen Sulemana, que deixou Nordsjaelland pelo Rennes em um movimento de 15 milhões de euros no início do verão.

"Tenho que tirar o chapéu quando um garoto dessa idade consegue se manter atualizado com tudo aquilo circulando em termos de relatórios e finanças envolvidas", disse o atual treinador do Copenhague, Jess Thorup. "Ele nunca teve um desempenho melhor do que sob essa pressão e isso não deve ser esquecido."

"É uma grande força de se ter. Nem todo mundo pode, porque você pode ficar trêmulo, mas ele simplesmente entra, joga seu jogo e aumenta seu nível de vez em quando. Isso é impressionante."

Daramy deixou Copenhague com 18 gols marcados e 10 assistências em 93 partidas, o jovem é considerado uma futura estrela do futebol dinamarquês.

Essa jornada está apenas começando, com Daramy fazendo sua estreia com os semifinalistas da Euro 2020 em setembro, assim como sua tentativa de se tornar a próxima estrela do Ajax.

A história sugere que ele tem tudo para ser um sucesso em Amsterdã.