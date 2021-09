Santiago Munoz: jovem do Newcastle se desenvolve para escrever seu próprio futuro

Aos 19 anos, garoto foi contratado no último dia da janela de transferências, possuindo história de vida parecida com a do protagonista de "Gol!"

Como fãs de futebol, ouvimos constantemente o clichê "você não poderia prever isso", quando um time ou jogador produz algo inesperado no campo de jogo.

Mas quando o Newcastle anunciou seu último acordo da janela de transferência do verão de 2021, havia a sensação de que esse roteiro já havia sido escrito e executado antes.

Em 2005, fãs de futebol em todo o mundo se aglomeraram nos cinemas para assistir ao filme 'Gol!', longa há muito esperado por ter sido rodado em parte em estádios ao vivo e que prometia aparições de algumas das maiores estrelas do esporte.

David Beckham, Zinedine Zidane e Raul estavam entre os que fizeram participações especiais, mas a estrela do show foi um personagem chamado Santiago Munez, interpretado por Kuno Becker.

O arco de Munez era: o jovem mexicano deixar sua família nos Estados Unidos para seguir seu sonho de se tornar um jogador profissional de futebol, aterrissando na Inglaterra antes de se tornar uma estrela do Newcastle.

Então, quando os Magpies confirmaram que estavam contratando um adolescente mexicano com o nome de Santiago Munoz, a mídia, sem surpresa, entrou em colapso, com o garoto de 19 anos se tornando uma espécie de "brincadeira" antes mesmo de pousar em solo inglês.

Munoz se juntou ao time da Premier League por empréstimo do Santos Laguna, por 18 meses, e vai começar a vida jogando pelo Sub-23 do clube, enquanto se aprofunda no futebol inglês.

Se ele pode emular seu quase homônimo e se tornar um favorito da multidão de St James 'Park, ainda é um debate, mas os sinais de sua curta carreira até agora são, pelo menos, encorajadores.

Os antecedentes de Munoz e de Munez são, para ser franco, muito semelhantes. As famílias de ambos deixaram o México e foram para ir aos EUA na esperança de viver o 'sonho americano', embora Munoz tenha nascido em El Paso, Texas, enquanto o personagem imaginário Munez foi mostrado cruzando a fronteira quando criança.

Ambos também começaram sua educação futebolística nos Estados Unidos, com Munoz sendo reconhecido pela primeira vez em 2017, quando participou do programa 'Allstate Dream Alliance' da Alianza de Futbol, ​​onde jovens da comunidade hispânica recebem testes em uma tentativa de serem vistos por olheiros.

Munoz se destacou imediatamente, e o Santos Laguna, do México, agiu rapidamente para inscrever o atacante, integrando-o ao sistema acadêmico o mais rápido possível. Ele logo foi comparado ao lendário atacante do Santos, Jared Borgetti, principalmente por sua habilidade de passe e a maneira como ele conseguia desbloquear as defesas.

No entanto, logo ficou claro que ele era um centroavante muito mais completo do que o ex-atleta mexicano. Munoz estava interessado em atuar mais como um craque que cria espaço para seus companheiros de equipe, enquanto sua excepcional habilidade de drible adiciona a ele outra diferença de Borgetti.

Mais recentemente, ele foi comparado ao atual astro do El Tri, Raul Jimenez, por estar disposto a deixar a grande área e contribuir para a construção do jogo, enquanto a precisão de seus chutes - principalmente os de longa distância - é semelhante aos da estrela do Wolves.

"Eu o vejo desde sua estreia e parece que ele está no time principal há mais tempo", disse o técnico do México Sub-20, Jaime Lozano, após convocar Munoz para a qualificação pré-olímpica em março. "Eu o acompanhei na Copa do Mundo Sub-17 e ele foi um dos melhores jogadores lá."

A Copa do Mundo Sub-17 em questão ocorreu em 2019 no Brasil, quando Munoz ajudou o México a chegar à final, marcando o 'Gol do Torneio' contra o Japão nas oitavas de final, antes de ser derrotado por 2 a 1 pelos donos da casa.

"Eu vejo a geração de jogadores, daquela seleção sub-17, como uma geração de ouro", disse Munoz à ESPN em uma entrevista recente. "Diga às pessoas para não desistirem, para confiarem em nós, porque mais jogadores surgiram também. Estamos prontos e devemos confiar no processo."

Apesar de seus apelos, o próprio Munoz não está 100% vinculado a representar o El Tri como jogador sênior, apesar de haver uma lacuna potencial para ele preencher nos próximos anos. O adolescente, nascido nos Estados Unidos, ainda poderia mudar sua fidelidade e jogar pela seleção masculina norte-americana, como disse ao Futbol Americas : "Não sou casado com o México. A porta ainda está aberta."

Esse debate, porém, pode esperar. O único foco de Munoz agora é provar seu valor em seu novo ambiente, após um verão de turbulência, quando o jovem começou a planejar sua vida na Europa.

Corriam boatos desde o início de 2021 de que Munoz estava ansioso para deixar o Santos, colocando o clube em uma posição difícil. Embora eles não quisessem perder um jogador que fez sua estreia aos 18 anos em outubro de 2020, além da bela aparição, marcando três gols e três assistências em suas primeiras 12 partidas como titular, eles estavam tão preocupados também em perdê-lo de graça, quando seu contrato finalizasse, em 2022.

Santos acabou concordando que, se uma oferta da Europa chegasse, eles permitiriam que Munoz saísse, embora o próprio jogador tenha ficado inseguro e até mesmo recusado uma convocação para jogar nos Jogos Olímpicos - onde o México ganhou a medalha de bronze - enquanto esperava por sua passagem pelo Atlântico.

A oferta acabou vindo do Newcastle, que tem a opção de tornar a contratação permanente a qualquer momento durante o próximo ano e meio. “Não estou sob pressão, minha mentalidade é diferente e estou calmo”, disse Munoz ao chegar. “Conversei com pessoas do Newcastle e não há desculpa para não lutar por uma vaga no profissional."

Se isso acontecer, é claro, as referências do flme 'Gol!' se tornarão ainda mais parecidas. Mas Munoz tem a capacidade e a confiança para se livrar delas e se tornar uma estrela por si só.

Ele é um adolescente que deseja escrever seu próprio roteiro, não seguir o de ninguém.