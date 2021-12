'Modricdependência': a importância do croata para o Real Madrid

Karim Benzema, Vinícius Júnior, uma dupla de zaga excelente com Militão e Alaba... são muitos os destaques do Real Madrid nesta temporada até então. Mas talvez nenhum deles tenha tido o mesmo impacto do que o veterano Luka Modric, do alto de seus 36 anos.

Pode até parecer maluquice, mas os números não mentem. Vencer ou perder nos merengues parece depender do croata.

Dado como acabado em certo momento, Modric reconquistou a titularidade absoluta com a chegada do treinador Carlo Ancelotti e vem fazendo ótima temporada, bem do jeito que a torcida se acostumou a ver: muitas vezes sem gols ou assistências, mas comandando o meio de campo como um maestro.

Sem o croata, o Real Madrid não consegue convencer ou obter bons resultados. O time deixou de vencer apenas seis jogos na temporada até agora. Um único padrão é encontrado em todas essas partidas: Modric não jogou os 90 minutos.

Do mesmo jeito, em três das cinco partidas da La Liga em que o Real não sai com a vitória, o atleta nem pisou em campo. Determinante dentro de campo e aparentemente ainda quando não joga.

Veja a lista de jogos onde o Real Madrid não conseguiu vencer na temporada e o números de minutos de Modric:

Levante 3 x 3 Real Madrid (22 de agosto de 2021): Modric não jogou;

Real Madrid 0 x 0 Villarreal (25 de setembro de 2021): Modrid jogou 73 minutos;

Real Madrid 1 x 2 Sheriff Tiraspol (28 de setembro de 2021): Modric jogou 24 minutos;

Espanyol 2 x 1 Real Madrid (3 de outubro de 2021): Modric jogou 61 minutos;

Real Madrid 0 x 0 Osasuna (27 de outubro de 2021): Modric não jogou;

Real Madrid 0 x 0 Cádiz (19 de dezembro de 2021): Modric não jogou;

Contextualizando, os números ficam ainda mais impressionantes. O Real Madrid entrou em campo 24 vezes na temporada. Modric? Atuou em 18 jogos. E nas partidas em que o croata jogou os 90 minutos, o time merengue teve 100% de aproveitamento.

É claro: outras variáveis entram nesse levantamento (partidas onde o croata não estava bem e foi substituído, por exemplo, não conseguindo jogar os 90 minutos). Mas de qualquer jeito, os números não mentem e, com 36 anos, Luka Modric mostra a cada partida que ainda tem muito o que oferecer.