Ancelotti busca 'novos heróis' no Real Madrid no clássico contra o Atlético

Madrid vai pegar fogo neste domingo (12), dia do clássico entre Real e Atlético. Líderes do Campeonato Espanhol com oito pontos de vantagem, os Blancos, jogando em casa, porém, têm um desafio a mais na hora de bater o rival local, atual quarto colocado.

Sem Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos, o Real Madrid perdeu os protagonistas dos clássicos. O centro avante e o zagueiro eram grandes esperanças de gols do time merengue, que agora precisa contar com Carlo Ancelotti para achar um sangue novo que brilhe em um ataque branco, sofrendo com lesões.

A informação do jornalista Sergio Quirante no Gol é de que são boas as chances de que Benzema volte a jogar depois de ter sido substituído ainda no primeiro tempo do jogo contra a Real Sociedad. No entanto, o otimismo não se repete no caso de Gareth Bale. O galês sofreu mais uma lesão e pode nem ser convocado para o clássico.

Se os dois, ou pelo menos um, conseguirem jogar, a notícia é melhor para o Real, que os tem como os únicos atacantes do elenco que conseguiram marcar contra o Atlético de Madrid - seis gols em 36 jogos e dois em 20, respectivamente. Fora eles os outros seis jogadores de ataque merengues somam 29 jogos contra os Colchoneros e nenhum gol marcado.

Os números são: zero gols de Vinícius Jr. em seis jogos contra o Atleti, para Rodrygo são três partidas sem furar a defesa colchonera, enquanto para Jovic - uma opção para o time titular - são dois, para Asensio, 11 e, por fim, para Eden Hazard são quatro jogos com a camisa do Chelsea e um do Real sem marcar contra os rivais madrilenhos.

E se gols podem ser um problema para o Real, do lado do Atleti não se pode dizer o mesmo. Nos últimos três jogos fora de casa válidos pelo Campeonato Espanhol, o time de Diego Simeone balançou as redes nove vezes, contando também a Liga dos Campeões, são 14 gols nos últimos seis jogos como visitante.

O jogo, que será no Santiago Bernabéu, está marcado para às 17h (de Brasília).