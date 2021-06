Como Carlo Ancelotti vê o futuro do Real Madrid?

Técnico italiano deu algumas pistas na sua apresentação sobre o que pode acontecer com algumas estrelas do clube

Este será um dos verões europeus mais agitados dos últimos anos no Real Madrid. Junto com Florentino Pérez, José Ángel Sánchez e Juni Calafat, Carlo Ancelotti deve definir as linhas gerais de um projeto que precisa de um novo impulso. Na coletiva de imprensa de sua apresentação, o italiano já apontou vários rumos que o planejamento seguirá.

Sergio Ramos, mais fora do que dentro



Embora houvesse algum carinho, Ancelotti foi frio com Sergio Ramos, ciente de que seu contrato termina no dia 30 e não há acordo nem perspectiva de alcançá-lo. Ele poderia ter sido franco, com alguma afirmação como "conto com ele, é o nosso capitão", mas ficou distante "cheguei agora e tenho que falar com o clube sobre tudo isso. Vamos ver nos próximos dias. O que está claro é que ele é um jogador muito importante, fundamental para todos os sucessos do clube”, apontou.

Empréstimos: Bale, Ceballos, Odegaard...



Ancelotti também gostou do tamanho do plantel, acima de 30. É preciso colocar a tesoura e olhar, entre outras coisas, os empréstimos. “Gareth não jogou muito, não teve muito tempo na Premier League, mas marcou muitos gols. Ele foi muito eficaz, principalmente nos últimos jogos, quando teve a chance de jogar de forma mais contínua. a motivação para jogar com continuidade, não tenho dúvidas de que pode fazer uma grande temporada ", analisou sobre Bale, que ainda mencionou Ceballos e Odegaard.

Marcelo e Isco



Assim como o galês, dois jogadores que estavam de saida nesses meses foram Marcelo e Isco. Porém, o treinador apontou que poderiam ter outra chance: “tenho muito carinho por todos eles, Gareth (Bale), Francisco (Isco), Marcelo... Vou tentar motivá-los da melhor maneira possível. Então tem um juiz que não sou eu, mas sim o campo. Tenho que ter a motivação deles para treinar bem para mostrar ao Real Madrid que quer jogar.

Hazard e Mbappé



Duas questões também chamaram a atenção, a da estrela que possui e a que está por vir. "Hazard é um jogador de topo. Teve o problema de uma lesão grave no primeiro ano. Acho que vai conseguir tirar todo o seu potencial. Ele quer e quando lhe apetece... Este ano pode ser o perfeito para conseguir", arriscou-se.

Quanto a Mbappé, ele tentou sair pela tangente: “acho que jogadores de qualidade dão mais chances de sucesso. É importante encontrar o equilíbrio, a capacidade de sacrifício. Então, é claro, a individualidade te dá outra coisa, mas a base é o equilíbrio, a capacidade de jogar juntos".