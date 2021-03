Mirassol x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times entram em campo nesta terça (23), pelo Campeonato Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

É Campeonato Paulista no Rio de Janeiro: o Mirassol recebe o Corinthians nesta terça-feira (23), às 21h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), em partida válida pela quinta rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO SERÁ?

JOGO Mirassol x Corinthians DATA Terça-feira, 23 de março de 2021 LOCAL Raulino de Oliveira - Volta Redonda, RJ HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta terça (23), às 21h (de Brasília). Na Goal, vocês também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

MIRASSOL

É viagem longa para o Mirassol. Eliminado da Copa do Brasil após belo jogo contra o RB Bragantino, o time terá que encarar quase nove horas de viagem para jogar em casa, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, contra o Corinthians, pelo Paulistão.

O time é o atual líder de seu grupo, com sete pontos, ainda está invicto e vem de vitória sobre a Inter de Limeira. Ainda assim, o treinador Eduardo Baptista e a equipe, atual campeã da Série D, terão desafios complicados nesta terça diante do Timão.

Provável escalação do Mirassol: Muralha; Daniel Borges, Danilo Boza, Reniê e Morais; Oyama, Neto Moura e Cássio Gabriel; Fabrício, Pedro Lucas e Diego Gonçalves.

CORINTHIANS

Enquanto isso, o Corinthians vem fazendo boa campanha pelo Paulistão e está classificado na Copa do Brasil, mas segue bem longe de empolgar - salvo Mateus Vital, vivendo o melhor momento de sua carreira.

As novidades para o confronto diante do Mirassol são Roni, recuperado da Covid-19, Léo Natel e Mosquito, que voltam de lesão, e Fábio Santos, inscrito na Lista A do Paulistão após desgaste muscular.

Poucos títulos pelo Timão nessa imagem!



🏆🏆🏆🏆 Paulistas

🏆🏆🏆 Brasileiros

🏆 Libertadores

🏆 Mundial

🏆 Recopa



📸 Rodrigo Coca/Agência Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/aAEPvKulZh — Corinthians (@Corinthians) March 22, 2021

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo e Cazares; Mateus Vital, Mosquito e Jô.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA São Caetano 0 x 1 Corinthians Paulista 14 de março de 2021 Salgueiro 0 x 3 Corinthians Copa do Brasil 17 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Retrô Copa do Brasil 26 de março de 2021 21h30 (de Brasília) Corinthians x Ituano Paulista A definir A definir

MIRASSOL

JOGO CAMPEONATO DATA Mirassol 1 x 0 Inter de Limeira Paulista 14 de março de 2021 Mirassol 2 x 3 RB Bragantino Copa do Brasil 18 de março de 2021

Próximas partidas