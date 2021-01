Quais são os times que subiram para a Série C 2021 do Brasileirão?

Clubes que alcançaram as semifinais da Série D ganham vaga na terceira divisão do Brasileirão em 2021. Veja quem está garantido

A se aproxima de seu final, e os clubes promovidos para a terceira divisão do Brasileirão começam a ser definidos.

No formato de disputa de Série D, os quatro times que alcançarem a fase de semifinais ganham vagas diretas para a da próxima temporada. Da lista de oito concorrentes à promoção, o foi o primeiro garantido na competição do ano que vem.

O Mirassol venceu neste sábado (9) o Aparecidense e garantiu seu acesso à Série C 2021. Os paulistas ganharam o jogo de volta por 3x2, após um 2x1 no primeiro encontro. Nas semis, o Leão espera o vencedor de Altos e Marcílio Dias.

As outras três vagas para a Série C do Brasileirão em 2021 serão definidas ainda neste domingo (10), nos confrontos pelas quartas de final entre Altos x Marcílio Dias (1x1 no jogo de ida), x Fast Clube (1x0 no jogo de ida) e x Floresta (0x2 no jogo de ida). Além da promoção, os triunfos valem o avanço para as semifinais da competição.