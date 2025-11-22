+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Brasileirão
team-logoMirassol
team-logoCeará
Mounique Vilela

Mirassol x Ceará: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (24), no Estádio Campos Maia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mirassol e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 19h (de Brasília), no Estádio Campos Maia, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em alta após confirmar a inédita classificação para a Copa Libertadores de 2026, o Mirassol volta a campo motivado depois do empate por 1 a 1 com o Santos na Vila Belmiro. A equipe paulista ocupa a quarta posição, com 60 pontos, e já está garantida na principal competição continental ao lado de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Para o confronto, o técnico Rafael Guanaes terá um desfalque importante: o volante Neto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Do outro lado, o Ceará entra em campo pressionado pela necessidade de pontuar. O Vozão aparece em 14º lugar, com 42 pontos, e tenta se recuperar após a derrota por 2 a 1 para o Internacional. A equipe de Léo Condé está a apenas seis pontos do Vitória, que abre a zona de rebaixamento, e vê uma vitória como essencial para respirar na parte final do Brasileirão.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano, Willian Machado, Marcos Victor e Matheus Bahia; Zanocelo, Diego e Rafael Ramos; Lucas Mugni, Galeano e Pedro Henrique.

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, José Aldo e Gabriel; Negueba, Cristian e Alesson.

Brasileirão
Vitória crest
Vitória
VIT
Mirassol crest
Mirassol
MIR
Brasileirão
Ceará crest
Ceará
CEA
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU

Escalações de Mirassol x Ceará

MirassolHome team crest

4-3-3

Formação

4-2-3-1

Home team crestCEA
22
Walter
3
Jemmes
34
Joao Victor
19
Lucas Ramon
6
Reinaldo
8
Danielzinho
21
J. Aldo
27
Gabriel
11
Negueba
91
Chico
96
Carlos Eduardo
94
Bruno
70
F. Silva
79
M. Bahia
44
M. Victor
23
W. Machado
2
R. Ramos
20
Dieguinho
10
L. Mugni
27
A. Galeano
25
V. Zanocelo
7
P. Henrique

4-2-3-1

CEAAway team crest

MIR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • R. Guanaes

CEA
-Escalação

Reservas

Técnico

  • L. Conde

Desfalques

Ceará

Vina e Pedro Raul estão suspensos.

Mirassol

Neto cumprirá suspensão.

Quando é?

  • Data: segunda-feira, 24 de novembro de 2025
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio Campos Maia - Mirassol, SP

Retrospecto recente

MIR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/4
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

CEA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
5/4
Jogos com mais de 2.5 gols
1/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

MIR

Outros

CEA

3

Vitórias

1

Empate

1

8

Gols feitos

6
Jogos com mais de 2.5 gols
2/5
Ambos os times marcam
3/5

Classificação

Links úteis

Perguntas frequentes

A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.

Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.

Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.

Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.

0