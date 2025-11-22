Mirassol x Ceará: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Mirassol e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (24), às 19h (de Brasília), no Estádio Campos Maia, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

Em alta após confirmar a inédita classificação para a Copa Libertadores de 2026, o Mirassol volta a campo motivado depois do empate por 1 a 1 com o Santos na Vila Belmiro. A equipe paulista ocupa a quarta posição, com 60 pontos, e já está garantida na principal competição continental ao lado de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Para o confronto, o técnico Rafael Guanaes terá um desfalque importante: o volante Neto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Do outro lado, o Ceará entra em campo pressionado pela necessidade de pontuar. O Vozão aparece em 14º lugar, com 42 pontos, e tenta se recuperar após a derrota por 2 a 1 para o Internacional. A equipe de Léo Condé está a apenas seis pontos do Vitória, que abre a zona de rebaixamento, e vê uma vitória como essencial para respirar na parte final do Brasileirão.

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano, Willian Machado, Marcos Victor e Matheus Bahia; Zanocelo, Diego e Rafael Ramos; Lucas Mugni, Galeano e Pedro Henrique.

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, José Aldo e Gabriel; Negueba, Cristian e Alesson.

Desfalques

Ceará

Vina e Pedro Raul estão suspensos.

Mirassol

Neto cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: segunda-feira, 24 de novembro de 2025

segunda-feira, 24 de novembro de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Campos Maia - Mirassol, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Classificação

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Links úteis