Brasileirão
team-logoMirassol
team-logoBotafogo
Mounique Vilela

Mirassol x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (1), no Estádio Maião; confira a transmissão e outras informações do jogo

Mirassol e Botafogo se enfrentam neste sábado (1), às 18h (de Brasília), no Estádio Maião, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Embalado por quatro vitórias consecutivas no Brasileirão, o Mirassol ocupa a quarta posição do Brasileirão, com 55 pontos, sete a menos que o líder Palmeiras. Em 30 jogos disputados, a equipe soma 15 vitórias, 10 empates e cinco derrotas. Aproveitamento de 61%.  

Brasileirão
Vitória crest
Vitória
VIT
Mirassol crest
Mirassol
MIR
Brasileirão
Corinthians crest
Corinthians
COR
Botafogo crest
Botafogo
BOT

Por outro lado, o Botafogo ocupa a sétima posição, com 47 pontos, e vem de uma sequência positiva sobre vitória sobre o Ceará por 2 a 0 e empate com o Santos por 2 a 2. No momento, o Alvinegro busca reduzir a diferença de oito pontos para o Mirassol. Para o confronto, o técnico Davide Ancelotti terá o retorno de David Ricardo

Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan; Daniel Moura, Danielzinho e Marques; Alesson, Negueba e Renato Marques.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Alexander Barboza, David Ricardo e Alex Telles (Cuiabano); Marlon Freitas, Danilo e Santiago Rodríguez; Joaquín Correa (Savarino), Jeffinho e Arthur Cabral.

Escalações de Mirassol x Botafogo

MirassolHome team crest

4-2-3-1

Formação

4-2-3-1

Home team crestBOT
22
Walter
3
Jemmes
16
Felipe Jonatan
34
Joao Victor
20
D. Borges
8
Danielzinho
12
Guilherme
77
A. Batista
11
Negueba
25
Neto
91
Chico
24
L. Linck
20
A. Barboza
57
D. Ricardo
13
A. Telles
2
Vitinho
35
Danilo
28
Newton
23
S. Rodriguez
17
M. Freitas
7
Artur Guimaraes
9
C. Ramos

4-2-3-1

BOTAway team crest

MIR
-Escalação

Reservas

Técnico

  • R. Guanaes

BOT
-Escalação

Reservas

Técnico

  • D. Ancelotti

Desfalques

Mirassol

Reinaldo cumprirá suspensão, enquanto Gabriel e Cristian estão machucados.

Botafogo

Allan está suspenso, enquanto Montoro, Neto, Bastos, Kaio Pantaleão e Jordan Barrero estão lesionados.

Quando é?

  • Data: sábado, 01 de novembro de 2025
  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Local: Estádio Maião- Mirassol, SP 

Retrospecto recente

MIR
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
10/6
Jogos com mais de 2.5 gols
5/5
Ambos os times marcam
3/5

BOT
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
6/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Últimos confrontos diretos

MIR

Um

BOT

0

1

Empate

0

3

Gols feitos

3
Jogos com mais de 2.5 gols
1/1
Ambos os times marcam
1/1

Classificação

Links úteis

0