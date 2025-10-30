Mirassol x Botafogo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Brasileirão 2025

Mirassol e Botafogo se enfrentam neste sábado (1), às 18h (de Brasília), no Estádio Maião, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

O confronto entre Mirassol e Botafogo atrai as atenções dos amantes do futebol nas arquibancadas e diante das telas. Para tornar a experiência mais dinâmica, torcedores podem explorar o mundo das apostas esportivas. Com um código promocional para Betsul, é possível acessar ofertas especiais que podem enriquecer o envolvimento e intensificar as emoções durante o jogo.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Embalado por quatro vitórias consecutivas no Brasileirão, o Mirassol ocupa a quarta posição do Brasileirão, com 55 pontos, sete a menos que o líder Palmeiras. Em 30 jogos disputados, a equipe soma 15 vitórias, 10 empates e cinco derrotas. Aproveitamento de 61%.

Por outro lado, o Botafogo ocupa a sétima posição, com 47 pontos, e vem de uma sequência positiva sobre vitória sobre o Ceará por 2 a 0 e empate com o Santos por 2 a 2. No momento, o Alvinegro busca reduzir a diferença de oito pontos para o Mirassol. Para o confronto, o técnico Davide Ancelotti terá o retorno de David Ricardo

Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan; Daniel Moura, Danielzinho e Marques; Alesson, Negueba e Renato Marques.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Alexander Barboza, David Ricardo e Alex Telles (Cuiabano); Marlon Freitas, Danilo e Santiago Rodríguez; Joaquín Correa (Savarino), Jeffinho e Arthur Cabral.

Desfalques

Mirassol

Reinaldo cumprirá suspensão, enquanto Gabriel e Cristian estão machucados.

Botafogo

Allan está suspenso, enquanto Montoro, Neto, Bastos, Kaio Pantaleão e Jordan Barrero estão lesionados.

Quando é?

Data: sábado, 01 de novembro de 2025

sábado, 01 de novembro de 2025 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Estádio Maião- Mirassol, SP

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

MIR Um BOT 0 1 Empate 0 Botafogo 3 - 3 Mirassol 3 Gols feitos 3 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 1/1

Classificação

Links úteis