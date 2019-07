Miranda comenta interesse do Flamengo: "Não tem nada, apenas boatos"

Zagueiro da seleção brasileira deve sair da Inter de Milão e interessa a clubes brasileiros

O zagueiro Miranda pode estar vivendo seus últimos dias com a camisa da de Milão. Com contrato até o meio de 2020, o defensor brasileiro se tornou reserva no clube italiano e ainda viu chegar seu ex-companheiro de , Diego Godín, que deve diminuir ainda mais suas chances na Inter. Por isso, diversos clubes já começam a cogitar a contratação do experiente jogador. Surgiram especulações de que o teria interesse em contar com os serviços dele, porém, esse parece não ser o foco do atleta agora.

"Eu fico feliz de ter meu nome especulado em um grande clube, com a maior torcida do , mas no momento não tem nada, são só boatos e meu foco é seleção brasileira", falou Miranda após a vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a .

O defensor falou que gosta da ideia de poder voltar ao Brasil. Embora não tenha nenhum destino claro, ele reafirmou que existe a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro.

"O Brasil sempre foi uma realidade, eu sou brasileiro, tenho orgulho de ser brasileiro, eu amo meu país", disse Miranda.

A carreira de Miranda ganhou destaque internacional em sua passagem pelo , quando conquistou o tricampeonato consecutivo do Brasileirão com o Tricolor entre 2006 e 2008.

