Chegada de Godín à Inter pode forçar saída de Miranda, reserva na Itália

Zagueiro uruguaio trocou o Wanda Metropolitano pelo San Siro nesta janela de transferências. Acordo pode tirar Miranda do clube espanhol

A , enfim, fez a primeira contratação para a temporada 2019/2020: as notícias do acordo ficaram conhecidas há muito tempo. Agora, o anúnciou oficial chegou dos Nerazzurri. Diego Godín é o novo reforço do clube. A chegada do uruguaio pode fazer Miranda deixar o San Siro.

"A de Milão anuncia que concluiu um contrato esportivo com o jogador Diego Godín até 30 de junho de 2022", escreveu o clube.

O uruguaio chega a Milão de forma gratuita. O contrato do zagueiro com o se encerrou nesse domingo (30). E ele deixou o Wanda Metropolitano depois de nove temporadas em que se estabeleceu como um líder da equipe, sendo capaz de liderá-la à final de duas edições de UEFA .

Neste período em que esteve com as cores do clube espanhol, Godín foi campeão da , do Campeonato Espanhol, da Supercopa da , da (duas vezes) e Supercopa da Europa (três vezes). Ele ainda venceu a 2011 por sua seleção.



A chegada de Diego Godín, de 33 anos, pode culminar na saída de Miranda, que se tornou reserva da equipe na última temporada. O brasileiro perdeu espaço com as chegadas de Skriniar e Stefan De Vrij, que seguem como a primeira opção do técnico Luciano Spaletti.

Em março passado, durante viagem da seleção brasileira a , o zagueiro não quis colocar o momento como fator determinante para uma possível saída do San Siro. No entanto, reconhece que a fase não é boa.

“Eu confesso o momento diferente da minha carreira, sempre fui titular indiscutível e esse ano estou jogando um pouco menos. Estou me acostumando com essa situação e aproveitando esse tempo que tenho a mais para me dedicar aos treinamentos e me preparar. Joguei alguns jogos importantes na temporada e mostrei o nível que gostaria de mostrar”, declarou.

Com contrato até julho de 2020, Miranda diz que fica no San Siro até o fim do acordo: “Admiro muito o futebol de Portugal, vejo como um bom mercado sim, mas hoje meu pensamento é defender a Inter de Milão, terminar bem essa temporada. Tenho mais um ano de contrato ainda”.