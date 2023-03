Millonarios x Atlético-MG ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Pré-Libertadores

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (8), pelo jogo de ida da terceira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Millonarios e Atlético-MG entram em campo na noite desta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Pré-Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, do Star+ e do Globoplay, no streaming, e do Globoesporte, na internet.

Diante de sua torcida, o Millonarios quer abrir na vantagem na disputa contra os brasileiros. O time colombiano chega à terceira fase após eliminar a Universidad de Quito (0 a 0 e 2 a 1).

Já o Atlético-MG quer corresponder às expectativas atuando fora de casa, já que na rodada anterior a equipe não balançou as redes. O Galo eliminou o Carabobo na fase passada (0 a 0 e 3 a 1). Desfalque certo no time mineiro é Zaracho, que está afastado devido ao falecimento do cunhado.

Escalações titulares

Escalação do Millonarios: Montero, Perlaza, Llinás, Vargas, Bertel, Giraldo, Vásquez, Silva, Cortés, Cataño e Castro.

Escalação do Atlético-MG: Everson, Saravia, Mauricio, Jemerson, Dodô, Allan, Pedrinho, PAtrick, Edenilson, Hulk e Paulinho.

Desfalques

Millonarios

Sem desfalques confirmados.

Atlético-MG

Zaracho está fora do jogo por questões particulares.

Quando é?