Militão entra no top 10 dos zagueiros mais caros do mundo; veja a lista completa

Brasileiro deixa o Porto para o Real Madrid por R$ 216 milhões e se torna o sexto defensor mais caro da história

O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira (14) a contratação do zagueiro Eder Militão, ex- , que estava jogando pelo . O valor da transferência foi de €50 milhões (R$ 216 milhões), o que o torna o sexto defensor mais caro da história do futebol.

O zagueiro mais caro é o holandês Virgil Van Dijk, que custou €76,8 milhões ao . Ele tem sido um dos melhores jogadores do time na temporada e marcou importante gol na rodada desta quarta da , na vitória sobre o Bayern de Munique.

A lista ainda traz a dupla Benjamin Mendy e Kyle Walker, do . Zagueiros de origem, hoje atuam mais como laterais, mas entram na lista por serem do setor defensivo do time de Pep Guardiola.

Mais artigos abaixo

Com a transferência, Militão supera David Luiz como o zagueiro brasileiro mais caro. Na temporada 2014-15, o pagou €49,5 milhões ao para contratá-lo. Dois anos depois os times negociaram de novo e David Luiz voltou à por €36 milhões.

Fechando a lista, empatado com o italiano Bonucci na 10ª posição, está Thiago Silva. O Paris Saint-Germain desembolsou €42 milhões para tirá-lo do na temporada 2012-13.

Os defensores mais caros do futebol mundial: