O zagueiro brasileiro Éder Militão, do Real Madrid, expressou sua grande alegria por voltar aos gramados, afirmando que está ansioso para voltar a jogar com o Merengue nesta fase decisiva da temporada.

O zagueiro brasileiro se recuperou de uma lesão no tendão da coxa esquerda, sofrida no dia 7 de dezembro passado contra o Celta de Vigo, no Estádio Santiago Bernabéu.

Enquanto Éder Militão destaca a necessidade de o Real Madrid estar preparado para enfrentar a exigência do Mallorca, os fãs de futebol já começam a olhar para o futuro e se preparar para os grandes eventos que estão por vir. Com a Copa do Mundo de 2026 no horizonte, muitos apostadores estão explorando suas opções para fazer previsões e apostas. Uma plataforma que tem ganhado destaque é a F12 Bet, onde os entusiastas do esporte podem acompanhar as odds e fazer suas apostas para a Copa do Mundo 2026 na F12 Bet, garantindo uma experiência envolvente e informativa.

Espera-se que Militão retorne à lista do time real para a partida da La Liga contra o Maiorca no próximo sábado, no estádio Son Moix.

Militão disse, em declarações no último episódio do programa “Real Talks”, reproduzidas pelo jornal espanhol “Mundo Deportivo”: “Sempre que estou em campo, dou o meu melhor; estou ansioso para voltar a jogar”.

O jogador brasileiro de 28 anos acrescentou: “Estamos plenamente conscientes do valor da camisa do Real Madrid e sabemos que é uma grande honra jogar em um time como este”.

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Ele também falou sobre seus padrões pessoais, dizendo: “Se as coisas não estiverem 100% bem, eu treino duro para não repetir o mesmo erro na próxima partida”.

Milletão continuou: “É preciso cuidar de si mesmo fora do campo e estar sempre no seu melhor, mesmo que não esteja jogando ou esteja se recuperando de uma lesão”.

E completou: “Busco sempre evoluir, seja nos duelos, na recuperação de bola ou nas jogadas de bola parada, tanto na defesa quanto no ataque”.

O zagueiro brasileiro alertou para a dificuldade do próximo confronto contra o Maiorca, que está na zona de rebaixamento, dizendo: “Eles pressionam com força e jogam até o último segundo; temos que estar sempre atentos”.