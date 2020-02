Novo Real de Zidane não tem CR7, mas tem uma defesa histórica

Os merengues sofreram apenas 13 gols em 22 jogos do Campeonato Espanhol; a melhor marca de todos os tempos neste momento da competição

Cristiano Ronaldo se foi e o , que marcava quatro ou cinco gols por partida, está longe de voltar. No entanto, apesar de não existir mais o show de goleadas que encantava os torcedores, a equipe agora conta com a sua defesa para estar no topo do Campeonato Espanhol.

A prova do sucesso dos merengues na temporada se estendeu no sábado (1), durante a vitória sobre o Atlético de Madrid por 1 a 0, no Santiago Bernabéu. Com o resultado, a equipe não só acumulou 21 jogos consecutivos sem saber o que é perder, com 16 vitórias e cinco empates, como também alcançou a marca de 46 gols marcados e apenas nove sofridos.

Desta forma, o Real Madrid acumula 13 gols sofridos em 22 jogos da Liga nesta temporada, a melhor marca de sua história nesta etapa da competição. O recorde anterior do clube na 22ª rodada, era de 14 gols contra em 1962, 1965 e 1988.

Thibaut Courtois - o principal personagem

Nesse sentido, vale destacar Thibaut Courtois, tão criticado no início da campanha. O belga não sofreu gols em 14 das 26 partidas (um total de 18 gols e uma média de 0,69 por jogo).

Líder da , com 49 pontos, os merengues aumentaram a sua vantagem sobre o , que registra 43 pontos. No entanto, os catalães podem reduzir a diferença neste domingo (2), quando enfrentam o Levante, às 17h (de Brasília).