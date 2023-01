Milan x Torino ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa da Itália 22/23

A partida será disputada nesta quarta-feira (11), no San Siro; veja como acompanhar na TV e na internet

Milan e Torino se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 17h (de Brasília), no San Siro, pelas oitavas de final da Copa da Itália. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Ao passo em que ocupa a 3ª posição no Campeonato Italiano com 37 pontos, o Milan chega para sua estreia na Copa da Itália, e tem um adversário de mesma divisão pela frente. A equipe vem de empate com a Roma por 2 a 2, depois de ter vencido a Salernitana na volta do futebol italiano. Na última edição da Copa da Itália, o Milan foi eliminado na semifinal para a campeã e sua rival, a Inter. Os Rossoneros já foram campeões cinco vezes do torneio, a última na temporada 2002/2003.

Por outro lado, o Torino é 10º colocado da Serie A com 23 pontos, e diferente do Milan, já participou de duas fases da Copa da Itália, tendo eliminado Palermo e Cittadella pelo caminho. Entretanto, chega para essas oitavas com dois empates seguidos, contra Salernitana e Hellas Verona, ambos em 1 a 1. O time também já foi campeão cinco vezes da Coppa Italia, a última na temporada 1992/1993.

Velhos oponentes, as equipes têm até aqui 186 jogos disputados no confronto, todos nas principais competições italianas. O Milan leva a melhor no retrospecto, já que venceu 73 vezes contra 46 do Torino, com outros 67 empates. Como resultado, os Rossoneros têm mais gols feitos, com 280 a favor e 198 contra.

Prováveis escalações

Escalação do provável Milan: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Díaz, Rafael Leão e Giroud.

Escalação do provável Torino: Vanja Milikovic-Savic; David Zima, Perr Schuurs, Alessandro Buongiorno; Valentino Lazaro, Sasa Lukic, Karol Linetty, Mergim Vojvoda; Nikola Vlasic, Nemanja Radonjic e Antonio Sanabria.

Desfalques

Milan

Mike Maignan, Rebic, Kjaer, Origi, Krunic, Florenzi, Ibrahimovic e Ballo-Touré, lesionados, estão fora da partida.

Torino

Aina, Pellegri e İlkhan, machucados, são desfalques certos.

Quando é?