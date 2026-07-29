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Grafica CM Goncalo Ramos Milan 2026 2.1Calciomercato/Getty Images

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Milan, Gonçalo Ramos e Leão vão à Austrália: amistoso com o Perth é cancelado

Milan

Leão e Ramos chegaram a Perth, onde iniciarão a preparação com o Milan

Por volta das 8h locais, o técnico do Milan Ruben Amorim pôde receber o novo camisa 9 do Milan, Gonçalo Ramos. Junto com o centroavante, Rafa Leao também chegou a Perth, no centro do mercado de saídas, com fortes interesses de Fenerbahce e Galatasaray, mas começará a preparação justamente na cidade australiana. 

Cancelado o amistoso com os donos da casa do Perth Glory, o próximo desafio será o dérbi contra a Inter, marcado para 5 de agosto às 13h, porque, segundo a Sky, os australianos não tinham o número mínimo de jogadores para disputá-lo.

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