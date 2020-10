Ibra decide clássico de Milão e avisa: "Jogaria até com Covid"

Atacante deu entrevista ao seu melhor estilo após marcar os dois gols do Milan na vitória por 2 a 1 sobre a Inter

Zlatan Ibrahimovic mais uma vez teve motivos para massagear seu próprio ego. Recuperado do novo coronavírus, o atacante brilhou e marcou os dois gols do na vitória por 2 a 1 sobre a pelo Campeonato Italiano.

Feliz com a boa atuação, o sueco avisou que nem a Covid-19 impediria seu retorno no clássico. "Perdi um pouco do paladar, mas não tive outros sintomas. Me coçava a cada três dias e me dizia que jogaria o dérbi custe o que custasse, mesmo se ainda estivesse positivo", disse ele à Sky Sport.

Ibra deu outras declarações ao melhor estilo Ibra após a atuação decisiva. O jogador de 39 anos, que tem se comparado a Benjamin Button, voltou a dizer que está ficando melhor com o tempo. "Me sinto mais completo e acho que a experiência ajuda. Se eu tivesse a condição de um garoto hoje, ninguém conseguiria me parar".

O triunfo contra a arquirrival manteve o Milan com 100% e na liderança da TIM, com 12 pontos em quatro rodadas. Até Ibra sabe que é cedo para apontar os rossoneros como favoritos ao scudetto (que não vem desde 2011). Mas ele já se permite sonhar.

"Estamos só no começo e pensando num jogo de cada vez. Quando eu cheguei o objetivo era uma vaga em competições europeias e conseguimos. Há chances de vencer o campeonato. Se você consegue uma coisa, pode conseguir qualquer outra", concluiu.