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Milan dá início à digressão na Austrália: Nkunku e Gila de partida à espera de Leão

Milan

Nkunku, Gila, Estupinan e Pietro Terracciano entre os convocados para a digressão na Austrália

AC Milan está pronto para voar para a Austrália para dar oficialmente início à sua digressão de verão. A equipa deixará Itália no dia de hoje, dando início a uma fase crucial da preparação para a nova temporada sob as ordens de Ruben Amorim.


No voo que levará o AC Milan para o outro lado do mundo haverá regressos importantes: ao grupo vão juntar-se Nkunku e Filippo Terracciano, prontos para se colocarem de imediato à disposição do treinador português para os próximos compromissos em campo, depois de terem falhado o desafio contra o Celtic devido a duas contusões. Também estarão presentes Gila, cuja ressonância excluiu lesões musculares, e Estupinan (a negociação com o Aston Villa está em stand-by por vontade de Amorim).


Na quarta-feira são esperadas as chegadas de Goncalo Ramos e Rafael Leao, enquanto no dia 2 de agosto será a vez do grupo composto por Alexis SaelemaekersKoni De WinterLuka Modric e Ardon Jashari. Posteriormente, a 12 de agosto, Mike Maignan e Adrien Rabiot regressarão a Itália. Situação diferente para Christian Pulisic e Santiago Gimenez, que ficarão em Milanello para prosseguir os respetivos programas de recuperação das respetivas lesões.

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