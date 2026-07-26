Milan apresenta Kostic e Cissè: as declarações emocionadas dos dois jovens do AC Milan

Ambos tinham sido oficializados ao longo da última temporada, mas só no início de julho começaram oficialmente a sua aventura no AC Milan. Alphadio Cisse e Andrej Kostic são dos jovens que mais despertaram curiosidade entre os adeptos do AC Milan nesta primeira fase de preparação.





O AC Milan decidiu apresentar esta tarde, nos seus canais sociais, os dois jovens talentos Kostic e Cisse. Uma breve biografia para ambos, mas sobretudo as primeiras palavras no AC Milan de ambos os jogadores. Andrej Kostic declarou: "Sempre sonhei com este clube". Também Alphadjo Cisse não escondeu a emoção: "Estar aqui é uma sensação incrível. É difícil perceber tudo o que está a acontecer".



