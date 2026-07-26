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Milan apresenta Kostic e Cissè: as declarações emocionadas dos dois jovens do AC Milan

Milan

Milan, a apresentação nas redes sociais dos dois novos reforços Cissè e Kostic

Ambos tinham sido oficializados ao longo da última temporada, mas só no início de julho começaram oficialmente a sua aventura no AC Milan. Alphadio Cisse e Andrej Kostic são dos jovens que mais despertaram curiosidade entre os adeptos do AC Milan nesta primeira fase de preparação.


AC Milan decidiu apresentar esta tarde, nos seus canais sociais, os dois jovens talentos Kostic e Cisse. Uma breve biografia para ambos, mas sobretudo as primeiras palavras no AC Milan de ambos os jogadores. Andrej Kostic declarou: "Sempre sonhei com este clube". Também Alphadjo Cisse não escondeu a emoção: "Estar aqui é uma sensação incrível. É difícil perceber tudo o que está a acontecer".


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