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Lars Capiau

Traduzido por

Mike Verweij tem uma grande notícia: “Fui até o Ajax para me informar e...”

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Segundo informações de Mike Verweij, o técnico do Girona, Míchel, ainda não está tão concreto nas planos do Ajax. O jornalista especializado em transferências Matteo Moretto afirmou na quinta-feira que o clube de Amsterdã estava “em negociações” com o espanhol.

É o que conta o observador do clube do De Telegraaf em uma edição da série de podcasts Kick-Off. “Fiz uma consulta rápida no Ajax...”, começa Verweij. Jordi Cruijff parece ter uma estratégia clara.

“Veja bem: Jordi Cruijff tem dois ou três treinadores holandeses que ele considera bons o suficiente para o Ajax. São eles: Arne Slot, Peter Bosz e Erik ten Hag. No momento, os três estão indisponíveis. Por isso, ele está olhando para fora do país.”

Provavelmente, Cruijff vai recorrer à sua extensa rede de contatos na Espanha. “É lógico que ele acabe indo para a Espanha. Mas há pessoas que me garantem: ainda não há conversas com nenhum treinador”, explica Verweij. 

“Aliás, Jordi Cruijff nem precisa fazer isso”, continua o jornalista do jornal matutino sediado em Amsterdã. “Ele conhece todos pessoalmente, sabe do que eles são capazes.”

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“Mas que Míchel é um dos principais candidatos, entre dois, três, quatro outros treinadores espanhóis, isso está claro”, confirma Verweij. No entanto, até o momento, não há qualquer negociação em andamento. 

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