Mijnans tem um grande objetivo em mente agora que é jogador do PSV

Sven Mijnans está radiante com a sua transferência para o PSV. O médio explicou à NOS as principais razões para ter escolhido o atual campeão nacional de Eindhoven.

«Escolhi tanto o PSV como o treinador Peter Bosz. Atacar, fazer desmarcações, jogar de forma atrativa. São coisas com as quais também me identifico», explicou Mijnans sobre o motivo de ser agora jogador do PSV.

Há ainda outra razão pela qual o médio trocou o AZ pela equipa de Bosz. «O PSV joga a Liga dos Campeões há três anos consecutivos, isso é algo que no estrangeiro não te é simplesmente oferecido. Esse era um ponto muito alto na minha lista. E eu quero ser campeão.»

Mijnans é ambicioso e quer continuar a evoluir no PSV. «Sou sobretudo um jogador de passe, mas acho que ainda posso ser um pouco mais direto em direção à baliza. Embora já seja um jogador experiente, quero continuar a crescer.»

«Nunca fui um jogador egoísta - não que esteja a pensar sê-lo aqui - mas um número 10 também tem de marcar golos e ter fome de entrar na área. Isso é algo que levo comigo para o PSV», disse Mijnans, que sabe que Ismael Saibari marcou dezanove na época passada.

«Porque temos qualidades diferentes. Acho que conseguimos oferecer as mesmas coisas, como fazer desmarcações, marcar golos ou pôr uma equipa a jogar. O meu principal objetivo é mostrar o Sven Mijnans no PSV», sublinhou o antigo jogador do AZ.

Talvez a chamada à seleção neerlandesa surja em breve, agora que é jogador do PSV. «Naturalmente, no início de uma época, estou sempre focado em definir objetivos. Chegar à seleção dos Países Baixos é certamente um deles e é algo que tenho na cabeça.»