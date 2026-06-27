Mido: Recuso-me a ser severo com Hossam Hassan... e Abu Treika mudou muito

Ahmed Hossam Mido, ex-jogador da seleção egípcia e do Zamalek, comentou sobre a classificação dos Faraós para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Os Faraós garantiram a classificação ao ficarem em segundo lugar no Grupo 7, após empatarem com o Irã por 1 a 1.

Mido escreveu em sua conta na rede “X”: “Parabéns pela classificação da seleção dos Faraós para as oitavas de final... A partida está repleta de lições para a comissão técnica e os jogadores, e o mais fácil agora é criticar as decisões técnicas de Hossam Hassan, sejam elas escolhas de jogadores, escalação ou substituições — o que é um direito legítimo de qualquer pessoa —, mas acho que devemos falar sobre os erros sem crueldade!!”.





Ele acrescentou: “Abu Treika atingiu um alto nível de maturidade no estúdio de análise, o que faz com que você fique ansioso para ouvir o que ele tem a dizer, seja em suas análises técnicas ou em sua avaliação das jogadas em geral... Todo o meu respeito a Mohamed Abu Treika, que se aperfeiçoou, pois lê muito e obteve licenças de treinador avançadas que o ajudaram a interpretar as partidas e as ideias dos treinadores”.

Vale lembrar que a seleção egípcia enfrentará a Austrália na próxima sexta-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo.



