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Egypt star striker Ahmed "Mido" Hossam (AFP

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Mido gera polêmica antes do confronto entre os Faraós e a Nova Zelândia

Nova Zelândia x Egito
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Conversa adiada sobre o jogo contra a Bélgica

O ex-jogador da seleção egípcia Ahmed Hossam Mido gerou grande polêmica antes da segunda partida dos Faraós na Copa do Mundo de 2026 contra a Nova Zelândia, marcada para a madrugada de amanhã, segunda-feira.

A equipe do técnico Husam Hassan empatou com a Bélgica por 1 a 1 na partida de estreia do Grupo 7, em um jogo em que a seleção egípcia teve vantagem, mas acabou deixando escapar a vitória.

Mido escreveu em sua conta na plataforma X, no domingo: “Eu não queria dizer isso antes da nossa primeira partida na Copa do Mundo de 2026, mas o Egito já superou o jogo mais fácil do grupo, que foi contra a Bélgica”.

O ex-jogador do Tottenham e do Ajax continuou, referindo-se aos próximos jogos contra a Nova Zelândia e o Irã: “Agora temos que enfrentar duas seleções mais difíceis e mais agressivas. Jogadores com mais espírito patriótico do que na primeira partida”.

E continuou: “A chave para a classificação dos Faraós está na vitória contra a Nova Zelândia; qualquer resultado que não seja uma vitória dificultará nossa missão de seguir adiante”.

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As palavras de Mido irritaram muitos de seus seguidores, já que alguns questionaram o motivo por trás dessas declarações neste momento, enquanto outros concordaram com sua opinião e alertaram para a possibilidade de perda de concentração após os grandes elogios que os jogadores dos Faraós receberam após a partida contra a Bélgica, demonstrando seu receio de um tropeço diante da Nova Zelândia.

Os companheiros de Mohamed Salah continuam em busca da primeira vitória na história das participações da seleção egípcia na Copa do Mundo, sendo que esta é a quarta participação dos Faraós no torneio.

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