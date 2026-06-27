Michiel Kramer está extremamente irritado com a “pequena medusa” da seleção holandesa

Michiel Kramer se mostrou notavelmente crítico em relação a Wout Weghorst no programa “De Oranjezomer”. O ex-atacante, que encerrou sua carreira neste verão e atuará como analista durante a Copa do Mundo, chegou a chamar o jogador da seleção holandesa de “uma pequena medusa”, apesar de reconhecer o mérito de sua carreira.

Kramer começa sua narrativa de forma ainda matizada. “Devo dizer que tenho respeito pela carreira que ele construiu.” Quando a apresentadora Hélène Hendriks observa que ele está formulando isso de maneira muito educada, o ex-atacante, no entanto, se expressa de forma muito mais enfática sobre o atacante da seleção holandesa.

“Sim, ele é mesmo um pequeno medroso”, diz Kramer. Quando questionado sobre onde, na opinião dele, isso se manifesta, ele responde: “Simplesmente na maneira como ele age. Eu também joguei contra ele quando ele ainda estava no Emmen. Naquela época, ele não lia a Bíblia antes do jogo, não jogava água no rosto nos vestiários e também não ficava gritando.”

“Mais uma vez, todo mundo evolui, não me interpretem mal. Mas às vezes tenho a impressão de que é um pouco exagerado demais. É claro que não sei se é realmente assim, pois não o conheço. Mas, vendo de fora, acho que, de vez em quando, é um pouco exagerado demais. Não há problema nisso, só que às vezes isso me irrita.”

Kramer conta que conversa com pessoas que conhecem Weghorst pessoalmente. Quando perguntado o que elas dizem sobre o atacante, ele responde rindo: “A mesma coisa que eu.”

No sábado, foi divulgado que Weghorst deixa definitivamente o Ajax após duas temporadas e se transfere a título gratuito para o FC Twente. O atacante de 33 anos assinou um contrato até meados de 2028 e se juntará ao time de Enschede após a Copa do Mundo.

Weghorst falou, por meio dos canais oficiais do FC Twente, sobre uma transferência especial. O atacante contou que, como torcedor, já havia presenciado momentos marcantes do clube e que, para ele, “o ciclo se fechou” agora que retorna à região onde cresceu.

Com isso, chega ao fim sua passagem pelo Ajax. Em 65 partidas oficiais pelo time de Amsterdã, Weghorst marcou vinte gols e deu seis assistências.