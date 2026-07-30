Míchel revela: Ajax quer contratar mais três jogadores em breve

Em alguns momentos, o Ajax apresentou um futebol muito bom na noite de quinta-feira contra o FK Vojvodina (4 a 1), mas isso não significa que o clube de Amsterdã esteja pronto no mercado de transferências. Míchel revelou na entrevista coletiva que ainda precisam chegar pelo menos mais três jogadores.

Jordi Cruijff já conseguiu trazer, nesta janela de transferências, Daley Blind, Caio Henrique, Marcos Leonardo e Tolu Arokodare para a Johan Cruijff ArenA. Apenas o último deles ainda não entrou em campo: o Ajax ainda aguarda sua permissão de trabalho.

“Transferências? Em quais posições vamos contratar jogadores depende de quais jogadores saírem”, afirmou Míchel ao jornalismo presente em Amsterdã. “Mas, de qualquer forma, ainda precisamos de um goleiro e dois meio-campistas.”

Marc-André ter Stegen é tratado como a prioridade absoluta nesse sentido. O goleiro já recebeu sinal verde do Barcelona, com o que os ‘problemas fiscais’ foram resolvidos. Segundo relatos, ele fará exames médicos na sexta-feira, após os quais o Ajax poderá concluir o empréstimo.

No meio-campo, o Ajax vai olhar principalmente para um novo camisa 6, como confirma Míchel. Por enquanto, porém, não há avanço no caso. A situação de Edson Álvarez é acompanhada de perto, mas a Real Sociedad também disputa o mexicano, que pode sair do West Ham United.

Além disso, Azzedine Ounahi e Julian Brandt, que está sem clube, vêm sendo ligados ao Ajax. Por outro lado, Kian Fitz-Jim está justamente perto de sair: ele vai defender o Torino.

Por enquanto, Youri Regeer é a primeira escolha de Míchel para a posição de camisa 6. No último inverno europeu, ele já parecia prestes a ser substituído, mas isso acabou não acontecendo. “Eu posso até dizer que todos os rumores não me afetam, mas não é agradável. Enfim, no fim das contas ninguém chegou e seguimos em frente”, disse ele na época à Voetbal International. Não se espera que, neste verão, o Regeer fique novamente sem um substituto.