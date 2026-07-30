Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Míchel AjaxZiggo Sport
Siep Engelen

Traduzido por

Míchel revela: Ajax quer contratar mais três jogadores em breve

Ajax x Vojvodina
Ajax
Vojvodina
Liga da Conferência
Michel

Em alguns momentos, o Ajax apresentou um futebol muito bom na noite de quinta-feira contra o FK Vojvodina (4 a 1), mas isso não significa que o clube de Amsterdã esteja pronto no mercado de transferências. Míchel revelou na entrevista coletiva que ainda precisam chegar pelo menos mais três jogadores. 

Jordi Cruijff já conseguiu trazer, nesta janela de transferências, Daley Blind, Caio Henrique, Marcos Leonardo e Tolu Arokodare para a Johan Cruijff ArenA. Apenas o último deles ainda não entrou em campo: o Ajax ainda aguarda sua permissão de trabalho. 

“Transferências? Em quais posições vamos contratar jogadores depende de quais jogadores saírem”, afirmou Míchel ao jornalismo presente em Amsterdã. “Mas, de qualquer forma, ainda precisamos de um goleiro e dois meio-campistas.” 

Marc-André ter Stegen é tratado como a prioridade absoluta nesse sentido. O goleiro já recebeu sinal verde do Barcelona, com o que os ‘problemas fiscais’ foram resolvidos. Segundo relatos, ele fará exames médicos na sexta-feira, após os quais o Ajax poderá concluir o empréstimo. 

No meio-campo, o Ajax vai olhar principalmente para um novo camisa 6, como confirma Míchel. Por enquanto, porém, não há avanço no caso. A situação de Edson Álvarez é acompanhada de perto, mas a Real Sociedad também disputa o mexicano, que pode sair do West Ham United. 

Amistosos de clubes
Volendam crest
Volendam
VOL
Ajax crest
Ajax
AJX
Super Liga
Vojvodina crest
Vojvodina
VOJ
Macva Sabac crest
Macva Sabac
MAS

Além disso, Azzedine Ounahi e Julian Brandt, que está sem clube, vêm sendo ligados ao Ajax. Por outro lado, Kian Fitz-Jim está justamente perto de sair: ele vai defender o Torino. 

Por enquanto, Youri Regeer é a primeira escolha de Míchel para a posição de camisa 6. No último inverno europeu, ele já parecia prestes a ser substituído, mas isso acabou não acontecendo. “Eu posso até dizer que todos os rumores não me afetam, mas não é agradável. Enfim, no fim das contas ninguém chegou e seguimos em frente”, disse ele na época à Voetbal International. Não se espera que, neste verão, o Regeer fique novamente sem um substituto.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google