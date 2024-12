Metropolitanos x Internacional ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (25), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Precisando vencer, o Internacional visita o Metropolitanos na noite desta quinta-feira (25), no estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, a partir das 21h (de Brasília), pela quarta rodada do Grupo B da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Na lanterna do grupo ainda sem pontuar, o Metropolitanos vai em busca da sua primeira vitória na competição para sonhar, ao menos, com uma vaga na Copa Sul-Americana. O time venezuelano ganhou no fim de semana, pelo campeonato nacional.

Do outro lado, o Internacional sabe que precisa de um triunfo para espantar a crise e, consequentemente, voltar à zona de classificação às oitavas de final. O Colorado é o terceiro colocado do grupo, com 5 pontos. No entanto, o time gaúcho vive má fase e não sabe o que é ganhar há seis partidas (em todas as competições).

Escalações

Metropolitanos: Giancarlo Schiavone; Jefre Vargas, Andres Ferro, Carlos Gruezo, Ely Valderrey; Edwin Laszo; Robinson Flores, Carlos Cermeño, Christian Larotonda, Diego Castillo; Charlis Ortíz.

Internacional: Keiller; Rômulo (Igor Gomes), Moledo, Nico Hernández e Thauan Lara; Campanharo, Johnny, De Pena (Wanderson) e Alan Patrick; Pedro Henrique e Luiz Adriano (Alemão).

Desfalques

Metropolitanos

Sem desfalques confirmados.

Internacional

Bustos, Mercado, Vitão, Renê, Mauricio, Estevão e Lucas Ramos estão no departamento médico.

