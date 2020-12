Messi x Cristiano Ronaldo não vai acabar enquanto existir futebol

A principal pergunta, talvez, seja: a vitória por 3 a 0 da Juventus, com dois gols do português, será o último encontro terreno dos craques?

O clima foi de saudosismo antecipado no encontro entre e , no Camp Nou, pela última rodada da fase de grupos da 20-21. Depois de dois anos, Cristiano Ronaldo e Messi voltaram a ficar frente a frente. Um reencontro com clima de despedida, uma vez que a perspectiva de não mais vermos o maior duelo individual do futebol no século XXI é cada vez mais palpável: com ambos já na casa dos 30 anos, só podem voltar a se enfrentar dependendo de sorteios nas competições de clubes e seleções.

Talvez não seja o último Messi x CR7, mas é cada vez mais nítido que o clima é de despedida. Já é uma realidade desde 2018, quando Cristiano trocou o pela Juventus e encerrou a possibilidade dos encontros certeiros pelas competições espanholas, mas só agora, em um raro Juventus x Barcelona, parece que a “ficha caiu”.

Com italianos e catalães já classificados para as oitavas de final, o protagonismo ficou todo para as duas figuras – que na última década criaram um duopólio incrível nas premiações individuais. Ao invés de relembrarmos duelos históricos entre Barcelona e Juventus, como a final da Champions em 2015 ou outros encontros de mata-mata entre os gigantes, as pautas nos levaram desde os épicos duelos entre e Barcelona, passando pelos tensos, históricos e emocionantes clássicos entre Real Madrid e Barcelona. Com Cristiano Ronaldo de um lado e Messi do outro, El Clásico nunca foi tão gigante.

O nível de futebol apresentado, assim como a regularidade com a qual recordes passaram a ser triturados, colocou Messi e Cristiano nesta espécie de Olimpo do futebol que tanto gostamos de imaginar. Eles ainda calçam chuteiras e entram em campo, são exaltados e até criticados, mas não duvide: já são deuses do futebol. E, cada um protagonista à sua maneira, protagonizam um duelo que também promete ser eterno.

É provável que dois nomes contemporâneos deste tamanho nunca tenham sido, na história do futebol, tão comparados, com direito a tira-teimas semanais e ao vivo. Debater sobre Messi ou Cristiano Ronaldo promete ser daqueles assuntos destinados à eternidade, mesmo quando eles não estiverem mais em campo. Você pode gostar ou detestar este tipo de discussão, mas sabemos que ela existe. Por isso, Messi versus Cristiano Ronaldo, e vice-versa, já pode ser considerado eterno enquanto existir futebol.

A pergunta que fica é se a vitória da Juventus por 3 a 0, com Cristiano Ronaldo convertendo dois pênaltis e participando bem das ações, enquanto Messi parece cada vez mais distante de um Barcelona que não passa nenhuma segurança, foi realmente o último capítulo terreno deste encontro.