Messi volta aos treinos do PSG após folga da Copa do Mundo

O argentina recebeu homenagens do clube e dos companheiros e deve entrar em campo em breve

Agora com o status de campeão do mundo, Lionel Messi está de volta ao Paris Saint-Germain para a sequência da temporada 2022/23. O argentino, que ganhou mais alguns dias de folga após a Copa do Mundo, já voltou para os treinos ao lado de seus companheiros de clube, e deve voltar a entrar em campo em alguns dias. Além disso, um novo contrato o aguarda no clube.

Depois de frustrar os franceses na final da Copa do Mundo de 2022, quando conseguiu seu primeiro título mundial com a seleção argentina, Messi está de volta à França para voltar suas atenções novamente ao PSG. O camisa 30 ganhou alguns dias de folga a mais, o que permitiu que ele passasse as festas de final de ano com sua família em seu país.

No entanto, na última quarta-feira (4), o argentino se reapresentou ao PSG. Antes de voltar ao trabalho, porém, Messi recebeu homenagens de seu clube e de seus companheiros pelo título conquistado no Qatar. Além de um pequeno troféu dado a ele pela diretoria reconhecendo o seu feito no Mundial, o atacante foi recepcionado com uma guarda de honra feita por jogadores e funcionários do clube.

"Muito obrigado aos meus colegas de equipe e a todos no clube pela recepção que me deram. Estamos de volta e ansiosos para continuar a alcançar nossos objetivos para esta temporada, agora com o PSG", escreveu Messi em seu Instagram após a volta aos treinos.

O próximo compromisso do PSG será na sexta-feira (6), pela primeira rodada da Copa do França, contra o Chateauroux, mas não se sabe ainda se Messi já estará presente neste jogo. Já na quarta-feira (11), o time volta a disputar a Ligue 1 depois da derrota para o Lens, desta vez jogando contra o Angers.