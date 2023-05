Messi vai ter que reduzir salário para voltar ao Barcelona, diz presidente da La Liga

Javier Tebas voltou a comentar sobre o possível retorno do argentino ao Barça

O relacionamento entre Lionel Messi e Paris Saint-Germain não tem sido dos melhores. O craque argentino ainda não conseguiu, na França, desempenhar seu futebol visto nos tempos de Barcelona, principalmente na Champions League, o grande sonho da equipe francesa.

A saída de Messi, apesar de ainda não oficial, é discutida nos bastidores do clube de Paris há meses e se tornou insustentável nesta semana, quando o PSG suspendeu o atacante por duas semanas depois de uma viagem para a Arábia Saudita. Ele não será pago e não poderá treinar ou jogar com o time principal durante o período.

Conforme apurou a GOAL, Messi não continuará no PSG na próxima temporada. O clube e o argentino terão de separar os seus caminhos a partir de 30 de junho, data em que termina o contrato do atleta. Diante disso, o jogador volta a ser pauta no Barcelona, seu ex-clube. Mas, para contratar o antigo camisa 10, o Barça será obrigado a resolver um problema financeiro e enxugar sua folha salarial dentro dos moldes que exige La Liga. O presidente da entidade, Javier Tebas, falou da possibilidade na última quinta-feira (4) e informou o que vai ser necessário fazer para Messi retornar ao futebol espanhol.

“Ele terá que ganhar menos dinheiro do que no PSG”

Imago Images

Uma situação que Tebas, presidente da La Liga, voltou a dizer: "As pessoas dizem que o futebol espanhol é mais fraco porque não temos o poder de compra da Premier League. Isso não é verdade. Repito, temos os melhores jogadores da Europa, eles ganharam os maiores prêmios e jogam na Espanha", insistiu, referindo-se em particular aos muitos títulos europeus dos clubes espanhóis nas últimas temporadas.

“É complicado e apesar das dificuldades do mercado, eles ficaram na Espanha. E agora li que o melhor jogador da história do futebol quer voltar a jogar na Espanha, mesmo ganhando menos", revelou.

"Se ele quiser voltar, terá que ganhar menos do que ganha no PSG. Porque no PSG, os rumores dizem que a folha de pagamento do clube é de 800 milhões de euros (cerca de 4 bilhões e 300 milhões de reais). Messi tem um alto salário, além do que ganha de outras fontes ou de outro lugar", finalizou.