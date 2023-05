Por que Messi foi suspenso pelo PSG por duas semanas?

O craque argentino não tem vivido grandes momentos na capital francesa

O relacionamento entre Lionel Messi e Paris Saint-Germain não tem sido dos melhores. O craque argentino ainda não conseguiu, na França, emular o futebol visto nos tempos de Barcelona ou, mais recentemente, pela seleção argentina e tem sido até alvo de vaias por parte dos torcedores. A mais nova polêmica, contudo, é diretamente com o clube: o craque foi punido com uma suspensão de duas semanas de todas as atividades.

A motivação teria sido uma viagem de Messi, sem a permissão do PSG, para a Arábia Saudita. O país do Oriente Médio, onde atualmente joga Cristiano Ronaldo e que também tem sido especulado como possível destino do argentino, possui relações conturbadas com o Qatar, país que na prática comanda as atividades futebolísticas do clube francês. Messi, vale lembrar, tem contrato com o PSG apenas até o final desta temporada.

O craque argentino viajou para a Arábia Saudita na segunda-feira, faltando, desta maneira, um treino de sua equipe. A atividade, vale destacar, só aconteceu por causa da derrota para o Lorient, pelo Campeonato Francês. Messi, desta forma, não conseguiu mudar a agenda que havia estabelecido para a viagem.

Por causa da suspensão, Lionel Messi só deve voltar a atuar pelo PSG nas três últimas rodadas do Campeonato Francês -- competição liderada pela equipe, como de costume. O argentino, vale destacar, é embaixador do Turismo na Arábia Saudita – atividade que também gerou diversas controvérsias.