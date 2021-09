Messi vai ganhar a Champions pelo PSG e voltar ao Barcelona: a profecia de Riquelme

Riquelme acredita que seu compatriota pode retornar ao Camp Nou antes de pendurar as chuteiras

O craque da seleção argentina, Lionel Messi, que agora defende as cores do Paris Saint-Germain, ainda chama atenção por ser ídolo do Barcelona. Seu compatriota, Juan Román Riquelme, acredita que Messi deverá "ganhar a Champions League com o PSG" para retornar ao time espanhol.

Seis vezes vencedor da Bola de Ouro, Messi rompeu laços de longa data com o Barça nesta temporada, depois de ver as dificuldades financeiras no Camp Nou impossibilitarem que ele renovasse seu contrato, apesar de ter reduzido significativamente seu sálario.

Um dos maiores jogadores de todos os tempos, agora, desfrutará um novo caminho na sua carreira, dessa vez na França. Messi se junta a um elenco repleto de estrelas, Riquelme, porém, acredita que Messi ganhará a Champions League, para retornar ao Barcelona para encerrar a carreira.

O ex-astro do Barcelona, ​​Riquelme, disse à ESPN sobre um talento inconstante que jogou ao lado da Argentina: "Espero que Messi continue gostando de Paris."

"Não sei se é estranho, mas estamos todos animados para vê-lo se divertindo com Mbappé e Neymar. Se eles não ganharem a Liga dos Campeões agora, não vão ganhar."

"Acho que Messi vai ganhar a Champions League com o PSG e se aposentar no Barcelona", disse Riquelme.

Messi, até tinha chegado a um acordo com o Barça antes de partir, porém, não foi possível continuar. O craque se despediu de uma forma emocionante no clube após ficar sabendo que não poderia assinar seu novo contrato..

O PSG, por sua vez, abriu as portas para o craque argentino, e rapidamente fechou um acordo de dois anos. Messi terá apenas 36 anos quando o acordo chegar ao fim - a mesma idade que o eterno rival Cristiano Ronaldo tem agora.

O astro português retornou a sua casa nesta janela, e pode ser que Messi trilhe um caminho semelhante.

Especulou-se muito sobre uma passagem pela MLS ou um retorno à Argentina antes de pendurar as chuteiras, mas o Barcelona deixou claro que sempre haverá espaço para Messi caso ele decida voltar.