Messi supera Mbappé e Kane na disputa pelo título de jogador mais influente da Copa do Mundo

O astro argentino Lionel Messi lidera o ranking dos melhores jogadores da Copa do Mundo de 2026, à medida que o torneio entra em sua fase decisiva, representada pelas últimas 16 partidas, que incluem 8 jogos nas oitavas de final, 4 nas quartas de final, as duas partidas das semifinais, a final e a disputa pelo terceiro lugar, completando assim as 104 partidas programadas para esta edição, que bate um recorde na história das Copas do Mundo após 88 partidas disputadas até o momento.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, o capitão da seleção argentina e atual artilheiro do torneio destacou-se acima de todos os nomes no ranking Power Ranking, que avalia o desempenho dos jogadores na Copa do Mundo jogo a jogo e jogada a jogada, após 88 partidas disputadas até este momento.

O astro do Inter de Miami elevou sua contagem para 7 gols, assumindo a liderança da tabela de artilheiros, à frente do francês Kylian Mbappé, com 6 gols, e da dupla Harry Kane e Erling Haaland, ambos com 5 gols.

Além disso, Messi se tornou o primeiro jogador a atingir 20 gols na história da Copa do Mundo, torneio no qual disputou um recorde de 30 partidas, registrando uma média de 35,56 pontos após a partida contra Cabo Verde, na qual marcou e deu assistência para o terceiro gol a partir de um escanteio, tornando-se o melhor jogador da seleção argentina.

Completam o pódio do ranking dois dos principais jogadores da Europa: o francês Kylian Mbappé ocupa o segundo lugar, com 34,14 pontos, graças aos seus seis gols ao lado do ataque mais devastador do torneio, da seleção da França, seguido pelo inglês Harry Kane, com 33,49 pontos, depois de ter levado a seleção da Inglaterra à classificação com um esforço quase individual contra a seleção do Congo, que quase estragou a festa dos Três Leões.

Logo atrás dos três primeiros colocados, aparecem a dupla espanhola formada por Rodri e o atacante Mikel Oyarzabal, com 32,41 e 31,81 pontos, respectivamente, como os melhores jogadores da seleção espanhola até o momento, seguidos pelo talentoso canadense Stephen Estacchio, pelo vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembélé, e por Vinícius Júnior, que lidera a seleção brasileira sob o comando do técnico Carlo Ancelotti, além do mexicano Roberto Alvarado e do belga Yuri Tielemans.

Quanto às posições em campo, o goleiro paraguaio Orlando Gil é classificado como o goleiro de maior impacto, com 29,88 pontos, após realizar 19 defesas, enquanto o espanhol Unai Simón ocupa a décima primeira posição devido ao baixo número de defesas que precisou realizar, com apenas 4.

Já o zagueiro brasileiro Gabriel lidera a defesa com 29,64 pontos, à frente por uma pequena margem de Aymeric Laporte, segundo colocado com 29,51 pontos; Rodri é considerado o melhor líder do meio-campo com 32,41 pontos, enquanto o ataque é comandado pelo trio Messi, Mbappé e Kane.

Especificamente na classificação da seleção espanhola, o trio formado por Rodri, Aymeric Laporte e Pedri vem ditando o ritmo dos Matadores na defesa e no meio-campo até o momento, enquanto o atacante Mikel Oyarzabal ocupa a quarta posição, seguido pelo jovem jogador Lamine Yamal em quinto lugar.