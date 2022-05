Messi retoma a liderança e é o atleta mais bem pago do mundo em 2022

O atacante argentino Lionel Messi, do Paris Saint-Germain, lidera o ranking dos atletas mais bem pagos do mundo em 2022, segundo a Revista Forbes, com uma fortuna de US$ 130 milhões (cerca de R$ 667,86 milhões) em ganhos brutos antes de impostos no último ano.

No ranking, são considerados atletas de todos os esportes, como futebol, basquete e tênis, do mundo, sendo considerados os ganhos em prêmios em dinheiro, salário, publicidade e bônus obtido entre 1º de maio de 2021 e 1º de maio de 2022.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

No caso de Messi, na lista passada, o jogador ocupava a segunda posição atrás do lutador Connor McGregor. Apesar de ter uma queda no seu salário, em relação ao ranking anterior, o jogador compensou essa perda pelo aumento de patrimônio.

Mais artigos abaixo

No mundo do futebol, o nome de Cristiano Ronaldo, atacante do Manchester United, é o terceiro a aparecer na lista, com US$ 115 milhões (R$ 590,8 milhões).

Na lista, o único nome brasileiro é de Neymar, astro e atacante do PSG, com US$ 95 milhões (R$ 486 milhões). O atacante recebeu cerca de US$ 70 milhões em salários e US$ 25 milhões em propaganda, conforme revelou a revista. Além disso, entre o patrimônio do jogador está a presença no mundo dos NFTs.

Veja a lista dos atletas mais bem pagos do mundo em 2022: