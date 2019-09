Messi segue treinando separado e estreia pelo Barcelona pode ser adiada

Tanto o argentino quanto Luis Suárez continuam trabalhando a parte e a presença deles no jogo de sábado contra o Valencia ainda não é certa

Leo Messi segue sem ter sua presença confirmada no jogo de sábado contra o . Ele segue trabalhando a parte de seus companheiros e ainda não retornou aos gramados para treinar com bola depois de dois dias livres que Valverde concedeu aos jogadores que foram convocados por suas seleções. As perspectivas de Messi jogar não são as mais favoráveis, embora seja a vontade do jogador.

O camisa 10 do ainda não disputou nenhum minuto sequer pelo clube catalão, nem nos jogos oficiais nem na pré-temporada.

Antes da disputa do Troféu , tradicional torneio amistoso que o Barça sedia, foi informado que Messi estava com uma lesão na panturrilha, mas o tempo de recuperação não foi estipulado. Ele não participou dos três primeiros jogos da equipe em LaLiga, embora tenha treinado com o grupo em alguns momentos.

Desde o último compromisso do Barcelona contra o Osasuna, Messi não deixou de treinar. Porém sua volta é improvável considerando a falta de ritmo de jogo e falta de treinamentos com o restante do grupo.

Luis Suárez, que se lesionou no primeiro jogo da temporada contra o , também segue afastado do elenco. Desde a lesão, ele não treinou um dia sequer com os companheiros e sua presença contra o Valencia também está quase descartada. Problemas para Ernesto Valverde não faltam nesse começo de temporada.