Messi não sairá do Barcelona. 'Os conflitos estão resolvidos', diz Setién

Técnico do clube catalão também comentou sobre os rumores de uma possível chegada de Lautaro Martínez à equipe blaugrana

O futuro de Lionel Messi deve ser mesmo no . Em entrevista à Gazzetta dello Sport, o treinador da equipe, Quique Setién afirmou que o argentino continuará na equipe da Catalunha. Ele admitiu que houve conflitos recentes, mas que eles já foram acertados.

"Messi não irá embora. Ele e o Barcelona estarão sempre unidos. É assim. Messi está no Barça há 20 anos e nada poderia explicar uma ruptura. É normal que haja conflitos, mas eles estão resolvidos", falou, com convicção, o treinador de 61 anos.

Recentemente, diversos boatos surgiram ligando uma possível saída do craque argentino do único clube que atuou em toda sua carreira profissional. O presidente da Internazionale de Milão não escondeu o sonho de ter o camisa 10 na equipe italiana. Diversos colegas de Messi, porém, bancaram a permanência do argentino no Barça, como, por exemplo, Fàbregas e Agüero.

Quique Setién também comentou a respeito dos boatos que envolvem uma possível chegada de Lautaro Martínez, da , ao Barça. Ele falou que jogar ao lado de Messi é uma motivação para qualquer jogador de futebol.

"Se Lautaro gosta do Messi? Temos que perguntar para ele. Todos os bons jogadores podem atrair o interesse do Barcelona. Além de tudo está o fato de que para muitos jogar com Leo [Messi] representa um grande incentivo", pontuou Setién.