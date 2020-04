Fábregas banca: "Messi vai encerrar a carreira no Barcelona"

Meia do Monaco não acredita em uma saída de Messi, mesmo com a crise que há no Barça, e disse que aposta em Mbappe para dominar o futebol no futuro

O passa por um momento conturbado internamente, com acusações de corrupção de ex-membros da diretoria e a discussão pública entre Eric Abidal e alguns jogadores do elenco, como Lionel Messi. Até por isso, a saída do argentino começou a ser especulada na Catalunha, com o surgindo como um dos candidato. Mas para Cesc Fábregas, isso não irá acontecer.

O ex-companheiro de Messi afirmou que o camisa 10 é um homem de um time só e que irá se aposentar no Camp Nou, mesmo com os recentes rumores e com as rusgas internas que estremecem a relação entre o jogador e o clube.

"Eu falo com Messi e sua ideia sempre foi encerrar a carreira em Barcelona", contou o meia do ao Cadena Cope."Muitas coisas podem acontecer em um clube, mas estou totalmente confiante de que sua carreira terminará no Barça”.

No Barcelona desde os 13 anos, o seis vezes melhor do mundo se tornou um dos maiores jogadores de todos os tempos e o maior ídolo da história do Barça, dominando o futebol ao lado de Cristiano Ronaldo por mais de dez anos.

Mas essa dominância não vai durar para sempre. E para Fábregas, um jogador do tem o potencial necessário para seguir os passos da dupla.

"Cristiano tem 35 anos e Leo está prestes a completar 33 anos, eles estão ficando velhos. Eu assinaria com Mbappe por sua juventude, talento, comprometimento e mentalidade. Contrataria ele para tê-lo em seu auge pelos próximos 10 anos”, explicou.

O espanhol também citou Neymar e Haaland como possíveis candidatos a suceder Messi e Cristiano Ronaldo a nível mundial, mas ainda acredita que o jovem francês pode estar um pouco à frente.

“Neymar e Haaland estão lá em cima, mas em talento, capacidade de marcar gols e velocidade, Mbappe é um jogador que me lembra [Thierry] Henry. Eu o assisti [Mbappe] de mais longe no campo e foi maravilhoso ver como ele ia atrás de um passe longo com espaço".

Fábregas saiu do Barcelona após conquistar a para se juntar ao . Na oportunidade, o também foi um dos interessados em contratá-lo. Mas apesar de a transferência não ter ocorrido, o meia do Monaco não descartar ir para Madrid no futuro, ainda como jogador, ou talvez como técnico.

"Você nunca pode dizer nunca. Como jogador, talvez essa porta esteja fechada, mas, como treinador é diferente, porque você pode treinar até 30 equipes em sua carreira”.

“Os contratos são mais longos para os jogadores e, como técnico, você tem mais chances, pois pode ser demitido em dois dias", concluiu.