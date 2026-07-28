O português João Pinheiro quebrou o silêncio após os eventos polêmicos que marcaram a partida entre Argentina e Suíça, nas quartas de final da Copa do Mundo.

O árbitro português, que apitou a partida, comentou alguns dos episódios que marcaram o jogo cercado de polêmica.

Entre esses episódios esteve a expulsão de Embolo, jogador da Suíça, por receber o segundo cartão amarelo, após revisão no VAR, além da conversa em tom claramente ríspido de Lionel Messi com ele.

Em declarações reproduzidas pelo jornal "Marca", Pinheiro explicou que a equipe de arbitragem interpretou inicialmente a falta do jogador argentino como passível de advertência, mas a revisão do lance mostrou que não houve falta alguma e que o adversário simulou ter sofrido a entrada.

E prosseguiu: "Vimos que não houve falta e que se tratou de simulação. E, por ser o segundo cartão amarelo, isso resultou na expulsão do jogador. Se fosse o primeiro, a decisão seria exatamente a mesma".

E acrescentou que saúda as mudanças introduzidas pela Federação Internacional de Futebol (Fifa) para lidar com esse tipo de conduta.

Vale lembrar que o International Football Association Board (IFAB) confirmou hoje que a expulsão do suíço Breel Embolo durante o confronto com a Argentina nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 foi uma decisão equivocada, esclarecendo que o processo de revisão no VAR que levou o jogador a receber o segundo cartão amarelo não foi correto.

De acordo com o IFAB, Embolo não merecia a expulsão após receber o segundo cartão amarelo depois da revisão no VAR por simulação para obter uma falta, decisão que mudou o rumo da partida aos 72 minutos, pouco depois de a Suíça ter conquistado o empate por 1 a 1, com a Argentina vencendo por 3 a 1 na prorrogação.

O diálogo tenso com Messi

A partida também registrou uma discussão verbal entre Pinheiro e Lionel Messi, com as câmeras flagrando o capitão da seleção argentina falando em tom ríspido com o árbitro, pedindo que ele falasse com respeito e não o ofendesse.

O árbitro português minimizou o episódio, afirmando que não se tratou de uma situação excepcional.

E explicou: "Messi levantou alguns pontos comigo, assim como fizeram outros jogadores. Os capitães das equipes se comunicam mais com os árbitros, e as novas regras permitem esse diálogo".

Pinheiro acredita que a menção ao nome do craque argentino tenha ampliado a repercussão de um diálogo comum dentro de campo.

E destacou: "Por ser o Messi, o assunto ganhou mais atenção, mas isso acontece com muitos jogadores de futebol. Quando se trata de Messi ou Cristiano Ronaldo, essas situações são vistas de forma diferente".

Em vez de considerar essas conversas prejudiciais, o árbitro acredita que elas podem ajudar a controlar as partidas sem recorrer constantemente aos cartões.

E acrescentou: "São diálogos construtivos. Não somos obrigados a advertir todo mundo. Talvez ele tenha entendido mal algo que fiz, conversamos, nos entendemos e depois seguimos em frente".

O árbitro também recordou com nostalgia sua participação na Copa do Mundo, que marcou o retorno da arbitragem portuguesa às finais pela primeira vez em doze anos.

Pinheiro dirigiu um agradecimento especial ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, que acompanhou os árbitros durante todo o torneio, dizendo: "Não há palavras que descrevam a grandiosidade da Copa do Mundo. Só se percebe sua grandeza quando se vive essa experiência".