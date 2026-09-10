O treinador argentino da seleção dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, acredita que Harry Kane, atacante do Bayern de Munique e da seleção inglesa, merece vencer a Bola de Ouro neste ano, em reconhecimento a tudo o que apresentou ao longo de sua carreira no futebol, e isso apesar de seu compatriota Lionel Messi também estar indicado ao prêmio.

Pochettino disse, em declarações divulgadas pela rede "Sky Sports", sobre a possibilidade de seu ex-jogador no Tottenham Hotspur vencer a Bola de Ouro: "Espero que sim. Acredito que ele a merece como recompensa por sua carreira e por tudo o que apresentou no futebol".

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O treinador prosseguiu: "Não sei se ele será penalizado por causa da Copa do Mundo ou da Liga dos Campeões, porque ele disputou as semifinais das duas competições. Talvez seja penalizado, não sei, mas para mim, chegou a hora de Harry Kane. Acredito que ele a merece".

E acrescentou: "Ele a merece (a Bola de Ouro) por sua carreira, como Modric, Cannavaro e Benzema. Se eu tivesse que escolher um único jogador, seria Harry Kane".

Kane se despediu da última edição da Liga dos Campeões nas semifinais, diante do Paris Saint-Germain, que venceu por (5 a 4) e depois empatou em (1 a 1) com o Bayern de Munique, antes de conquistar o título em cima do Arsenal nos pênaltis.

O internacional inglês também caiu na mesma fase na Copa do Mundo de 2026, após a derrota dramática para a Argentina por (2 a 1), antes de conquistar o terceiro lugar com a Inglaterra ao vencer a França por (6 a 4).

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