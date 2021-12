Messi sofre muito com o clima frio da França, diz Suarez

Luis Suarez disse que Messi "sofre muito" com o clima frio na França. Segundo o uruguaio, o relato é do próprio argentino em conversas entre os dois ex-companheiros de Barcelona. Messi saiu do Barça na última janela de transferências, em meio à crise financeira do clube catalão, e foi livre para o PSG, enquanto Suarez defende o Atlético de Madrid.

Em entrevista a TNT Sports, Suarez contou um pouco dos bastidores da adaptação de Messi ao novo clube e país. Os dois foram companheiros no Barcelona durante anos e criaram uma amizade fora dos gramados.

"Conversamos todos os dias, nós sempre tentamos evitar criar expectativas porque somos jogadores e sabemos como temos de agir nesses momentos. Falamos sobre os jogos, família. Ele me contou que sofre muito quando joga no frio e também com a neve. Você precisa se acostumar com o clima frio de lá", disse Suarez.

Eleito melhor do mundo pela sétima vez na carreira, Messi soma nesta temporada pelo PSG quatro gols e três assistências em 13 jogos.